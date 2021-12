Anche quest’anno è arrivata la classifica dei 100 album più venduti in Italia. Worldwidealbums ha stilato la lista dei dischi più ascoltati negli ultimi 12 mesi. Se nel 2020 a trionfare sono stati Marracash con Persona, Sfera Ebbasta con Famoso e Tha Supreme con 23, quest’anno invece ai piani alti della classifica ci sono: Sangiovanni, i Maneskin e Blanco. Bene anche per gli altri ‘Amici di Maria’, perché nella top 100 degli album più acquistati ci sono anche Deddy, Aka 7Even e Tancredi.

Classifica album più venduti in Italia nel 2021:

Artista, disco, copie vendute nel 2021, copie totali.

SANGIOVANNI Sangiovanni 167924 167924

RKOMI Taxi Driver 164594 164594

MÅNESKIN Teatro D’Ira Vol.1 154806 154806

BLANCO Blu Celeste 125836 125836

MADAME Madame 121902 121902

CAPO PLAZA PLAZA 102606 102606

SFERA EBBASTA Famoso 84146 189240

PINGUINI TATTICI NUCLEARI Ahia! EP 84040 103728

MACE OBE 84032 84032

ERNIA Gemelli + Ascendente Milano 81814 164042

SALMO Flop 77394 77394

GUE PEQUENO Fastlife 4 63262 63262

AKA 7EVEN Aka 7even 57021 57021

GAZZELLE OK 56144 56144

DEDDY Il Cielo Contromano 54544 54544

MARRACASH Persona 54520 259885

ULTIMO Solo 53907 53907

BOOMDABASH Don’t Worry Best Of 49456 54268

MANESKIN Il Ballo Della Vita 48823 202953

PINGUINI TATTICI NUCLEARI Fuori Dall’Hype 48618 144088

CAPAREZZA Exuvia 47098 47098

DUA LIPA Future Nostalgia 45155 79813

THE WEEKND After Hours 44773 87470

TONY EFFE Untouchable 43599 43599

MASSIMO PERICOLO SOLO + Solo Tutto 43574 43574

IL TRE Ali 43437 43437

HARRY STYLES Fine Line 42206 102520

EMIS KILLA & JAKE LA FURIA 17 41158 85934

THA SUPREME 23 6451 39458 203803

BLOODY VINYL BV3 38988 97621

ACHILLE LAURO 1969 38939 101716

MANESKIN Chosen 35996 117399

ANNALISA Nuda + Nuda10 35758 47519

GUE PEQUENO Mr. Fini 33811 123905

FRED DE PALMA Unico 33418 33418

VASCO ROSSI Siamo Qui 32900 32900

SALMO Playlist 32607 310707

OLIVIA RODRIGO Sour 30954 30954

TEDUA Vita Vera Mixtape 30801 95540

JUSTIN BIEBER Justice 30554 30554

ULTIMO Colpa Delle Favole 29777 241455

MAHMOOD Ghettolimpo 29723 29723

IRAMA Crepe EP 28215 59302

LAZZA Re Mida (+ Aurum) 27904 128650

ED SHEERAN ÷ 27234 351696

GHALI DNA 26556 119542

GLI PSICOLOGI Millennium Bug 26018 43603

POP SMOKE Shoot For The Star Aim For the Moon 25965 53740

GEOLIER Emanuele 25443 92339

MR.RAIN Petrichor 25082 25082

ACHILLE LAURO Lauro 25078 25078

GEMITAIZ QVC9: Quello che vi consiglio 24053 50727

GAZZELLE Punk (+ Post Punk) 23673 100679

ULTIMO Peter Pan 23434 264130

RONDODASOSA Giovane Rondo 23266 34787

SFERA EBBASTA Rockstar 22659 310857

BILLIE EILISH Happier Than Ever 22413 22413

CAPO PLAZA 20 22065 209105

NIRVANA Nevermind (dal 2015) 21794 115400

CARL BRAVE Coraggio 21173 41660

TRAVIS SCOTT Astroworld 21105 84802

PINK FLOYD The Dark Side Of The Moon + Remastered + boxset (dal 2000) 20890 663665

MACHETE Machete Mixtape 4 20588 167004

ED SHEERAN = 20179 20179

MICHELE BRAVI La Geografia del Buio 19947 19947

BAD BUNNY El Ultimo Tour Del Mundo 19720 25003

BILLIE EILISH When We All Fall Asleep, Where do We Go? 19303 114120

TANCREDI Iride 18844 18844

FRANCO BATTIATO La Voce Del Padrone (dal 2021) 18580 18580

VILLABANKS Filtri + Nudo 18472 18472

HARRY STYLES Harry Styles 18386 82614

MECNA Mentre Nessuno Guarda 18263 32137

LIGABUE 7 18243 65450

MASSIMO PERICOLO Scialla Semper 18062 79696

SHIVA Dolce Vita 17901 17901

DRAKE Certified Lover Boy 17896 17896

DOJA CAT Planet Her 17698 17698

ULTIMO Pianeti 17485 155288

IRON MAIDEN Senjutsu 17471 17471

LEWIS CAPALDI Divinely Uninspired To a Hellish Extent 17312 60928

FRANCO126 Multisala 17142 17142

ALESSANDRA AMOROSO Tutto Accade 16995 16995

EMIS KILLA Keta Music Vol.3 16611 16611

COEZ E’ Sempre Bello 16032 100520

TIZIANO FERRO Accetto Miracoli 16030 168700

LADY GAGA & BRADLEY COOPER A Star Is Born 15925 109999

ELISA Diari Aperti (+Segreti Svelati) 15712 134729

NIGHT SKINNY Mattoni 15168 85028

PINK FLOYD The Wall + Remastered (dal 2009) 15153 240292

ARCTIC MONKEYS AM 15140 87383

LAZZA J 15115 50004

LIL NAS X Montero 15002 15002

COLAPESCE DIMARTINO I Mortali 14746 19383

ZUCCHERO D.O.C. + in acustico D.O.C. & More 14691 72390

SFERA EBBASTA Sfera Ebbasta 14604 150358

CHIELLO Oceano Paradiso 14465 14465

COEZ Faccio Un Casino 14458 194525

BLACK EYED PEAS Translation 14385 34282

FRED DE PALMA Uebe 14017 63783

MADMAN MM Vol.4 14004 14004