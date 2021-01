Album più venduti del 2020 in Italia: i dischi, i singoli e i vinili più venduti, ascoltati e scaricati degli ultimi dodici mesi.

Tra gli album più venduti del 2020 in Italia domina ancora una volta il rap. Lo certificano le classifiche Fimi dei titoli più venduti sul mercato italiano negli ultimi dodici mesi, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020. A dominare la chart più prestigiosa, quella degli album, c’è a sorpresa (ma nemmeno troppo) un album del 2019: Persona di Marracash. Tra i singoli invece imperversa la hit più canticchiata della scorsa estate. Scopriamo insieme le posizioni principali.

Classifica album più venduti 2020 in Italia

C’è Marracash davanti a tutti nella classifica delle vendite degli album in Italia. Il rapper milanese domina con Persona, davanti all’amico Sfera Ebbasta, al secondo posto con Famoso, album che per raggiungere questa piazza ha avuto circa un mese di tempo. Terzo un altro disco del 2019, 23 6451 di tha Supreme.

Marracash

La graduatoria prosegue sempre nel segno del rap, con DNA di Ghali ai piedi del podio, seguito da Mr. Fini di Gué Pequeno. Sesto Gemelli di Ernia, mentre al settimo posto c’è il primo artista fuori dal mondo hip hop: Tiziano Ferro con Accetto miracoli. I primi artisti sanremesi sono invece i Pinguini Tattici Nucleari, all’ottavo posto con Fuori dall’hype, seguiti da Il fantadisco dei Me contro te, gli youtuber più amati dai bambini. Chiude la top ten un altro rapper, Tedua, con Vita vera mixtape: aspettando la Divina Commedia.

Classifica canzoni più ascoltate del 2020 in Italia

Differente la situazione nella chart riservata ai singoli. Davanti a tutti non c’è un pezzo rap, ma il tormentone per antonomasia dell’estate 2020: Karaoke dei Boomdabash con Alessandra Amoroso. Dietro di loro A un passo dalla luna di Rocco Hunt e Ana Mena, seguita da Mediterranea di Irama.

Alessandra Amoroso

Fuori dal podio Superclassico di Ernia, seguito da Good Times di Ghali e M’manc di Shablo, Geolier e Sfera Ebbasta. Sesti i primi artisti stranieri, Purple Disco Machine e Sophie and the Giants, Hypnotized. Ottavo posto per Blinding Light di The Weeknd, mentre al nono posto troviamo Roses di Saint Jhn. Chiude la top ten Chico di Gué Pequeno, Rose Villain & Luchè.

Classifica vinili più venduti 2020 in Italia

Sopravvive il rock nella classifica riservata ai vinili, il prodotto fisico più apprezzato dagli amatori della musica. Al primo posto continua a essere il più venduto un album del 1973, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. A sorpresa, al secondo posto troviamo Sfera Ebbasta con Famoso, davanti agli AC/DC con Power Up.

Brian Johnson e Angus Young degli AC/DC

Quarto posto per Greatest Hits dei Queen, quinto per il più recente Letter to You di Bruce Springsteen. E ancora, spulciando la graduatoria, troviamo al sesto posto Nevermind dei Nirvana, al settimo The Wall dei Pink Floyd, all’ottavo Legend di Bob Marley, al nono Bohemian Rhapsody ancora dei Queen e al decimo posto Gemelli di Ernia. Di seguito la sua Superclassico: