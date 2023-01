Classifica canzoni più passate in radio nel 2022

La classifica delle canzoni più passate in radio in Italia nel 2022: al primo posto Lizzo davanti ai Pinguini Tattici Nucleari.

Il 2022 se n’è andato ed è tempo di tirare una volta per tutte le somme di ciò che ha significato dal punto di vista della musica in Italia. Se a dominare la graduatoria dei singoli ci ha pensato, ad esempio, Brividi di Mahmood e Blanco, come certificato dalla FIMI, i dati dell’airplay (passaggi radiofonici nelle stazioni italiane) vanno verso un’altra direzione. Come confermato da EarOne, la classifica più passata del 2022 è stata infatti una grande hit internazionale di Lizzo, seguita da uno dei singoli più amati dei Pinguini Tattici Nucleari. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla classifica dei passaggi radiofonici nel nostro paese.

I dati dell’airplay in Italia nel 2022

Come sempre sono molto interessanti i dati della radiofonia italiana, soprattutto perché differiscono, quasi scientificamente, da quelli pubblicati dalla FIMI, a dimostrazione di quanto lo streaming e le radio non vadano sempre d’accordo e che i gusti degli italiani sono sempre meno influenzati da ciò che le radio, arbitrariamente, decidono di trasmettere (o di esaltare).

Radio

Rispetto agli scorsi anni, negli ultimi due sono cambiate poche cose: è diventato molto basso il numero di artisti di etichette indipendenti presente nella Top 100 e sono praticamente scomparsi gli artisti emergenti. Per quanto riguarda i passaggi della musica italiana, nel 2022 la classifica si conferma formata per il 53% da brani della nostra musica, contro il 47% di presenza di hit straniere. Minor numero di canzoni in classifica, ma posizioni di assoluto rilievo per la musica internazionale, che si prende due terzi di podio grazie a Lizzo e Harry Styles. Tra l’altro, per la nona volta in undici anni a dominare la classifica è una canzone straniera. Solo nel 2012 e nel 2018, per quanto riguarda gli anni più recenti, abbiamo avuto in prima posizione una canzone italiana (Tu mi porti su di Giorgia e Non ti dico no dei Boomdabash).

La top 100 delle canzoni più passate in radio

Se alla fine della fiera a prendersi il primo posto è stata Lizzo, va detto che la canzone per più settimane al numero uno è stata La dolce vita di Fedez (otto settimane in vetta), seguita da Ricordi dei Pinguini (sette settimane) e da Brividi (quattro settimane). Bene Sanremo 2022, presente con nove brani nella Top 100, anche se nessuno riesce a entrare in Top 10.

Questa la classifica integrale:

1 – About Damn time – Lizzo

2 – Giovani Wannabe – Pinguini Tattici Nucleari

3 – As it was – Harry Styles

4 – Tribale – Elodie

5 – In the dark – Purple Disco Machine & Sophie and the Giants

6 – 2 be loved (Am i Ready) – Lizzo

7 – Bagno a mezzanotte – Elodie

8 – La dolce vita – Fedez, Tananai e Mara Sattei

9 – Litoranea – Elisa e Matilda De angelis

10 – Don’t you worry – Black Eyed Peas feat. Shakira & David Guetta

11 – Superstar – Darin

12 – Clap your hands – Kungs

13 – No stress – Marco Mengoni

14 – Brividi – Mahmood & Blanco

15 – Ciao ciao – La rappresentante di lista

16 – Can’t stay away – Darin

17 – Late night Talking – Harry Styles

18 – Bellissima – Annalisa

19 – 5 gocce – Irama feat. Rkomi

20 – Bam bam – Camila Cabello feat. Ed Sheeran

21 – Ricordi – Pinguini Tattici Nucleari

22 – Hold me closer – Elotn John & Britney Spears

23 – Sacrifice – The Weeknd

24 – Mi fiderò – Marco Mengoni feat. Madame

25 – Break my soul – Beyoncè

26 – I ain’t worried – Onerepublic

27 – Bad decision – Benny Blanco, BTS e Snoop Dogg

28 – I love you baby – Jovanotti

29 – Tropicana – Boomdabash feat. Annalisa

30 – abcdefu – Gayle

31 – Tutti i miei ricordi – Marco Mengoni

32 – Humankid – Coldplay

33 – Propaganda – Fabri Fibra feat. Colapesce & Dimartino

34 – Sharks – Imagine Dragons

35 – Stelle – Fabri Fibra feat. Maurizio Carucci

36 – Nostalgia – Blanco

37 – Oh my god – Adele

38 – Dove si balla – Dargen D’Amico

39 – Let you – Iann Dior

40 – Camera 209 – Alessandra Amoroso & Db Boulevard

41- Supermodel – Måneskin

42 – Pare – Ghali feat. Madame

43 – We own the night – Sophie and the giants

44 – Hula hoop – Noemi & Carl Brave

45 – La ragazza del futuro – Cesare Cremonini

46 – Shakerando – Rhove

47 – Bones – Imagine Dragons

48 – 2step – Ed Sheeran feat. Ultimo

49 – In my head – 24kgoldn feat. Travis Baker

50 – Celestial – Ed Sheeran

51 – Vieni nel mio cuore – Ultimo

52 – Palla al centro – Elisa feat. Jovanotti

53 – Volevamo solo essere felici – Francesco Gabbani

54 – West coast – Onerepublic

55 – I’m good (Blud) – David Guetta & Bebe Rexha

56 – I Like you (A happier song) – Post malone feat. Doja Cat

57 – Hold my hand – Lady Gaga

58 – Star Walkin’ – Lil Nas X

59 – Snap – Rosa Linn & Alfa

60 – Sensibile all’estate – Jovanotti

61 – I am a woman – Emmy Meli

62 – La primavera – Jovanotti

63 – Heat waves – Glass animals

64 – Tutte le notti – Tommaso Paradiso

65 – Fortuna – Ghali

66 – When I’m gone – Alesso & Katy Perry

67 – L’Eccezione – Madame

68 – O forse sei tu – Elisa

69 – Insuperabile – Rkomi

70 – Piove in discoteca – Tommaso Paradiso

71 – The loneliest – Måneskin

72 – La vita splendida – Tiziano Ferro

73 – Lovesick – Maroon 5

74 – Overpass Graffiti – Ed Sheeran

75 – Abissale – Tananai

76 – Crazy love – Marracash

77 – Ferrari – James Hypee. Miggy De La Rosa

78 – La pioggia della domenica – Vasco Rossi e Marracash

79 – Stay with me – Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey & Pharrel Williams

80 – Ovunque sarai – Irama

81 – Forget me – Lewis Capaldi

82 – Enemy – Imagine Dragons

83 – Laurea ad Honorem – Marracash feat. Calcutta

84 – Farfalle – Sangiovanni

85 – !ly – thasup feat. Coez

86 – Una cosa più grande – Ermal Meta feat. Giuliano Sangiorgi

87 – Chimica – Cesare Cremonini

88 – Caramello – Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo

89 – Bolero – Baby K feat. Mika

90 – Tell it to my heart – Meduza feat. Hozier

91 – In your arms (for an angel) – Topic, Robin Schulz, Nico Santos e Paul Van Dyk

92 – Apri tutte le porte – Gianni Morandi

93 – Tacones Rojos – Sebastian Yatra & John legend

94 – Domenica – Achille Lauro

95 – Cuff it – Beyoncè

96 – Essere liberi – Coez

97 – Diva – La rappresentante di lista

98 – Occhi grandi grandi – Francesca Michielin

99 – Viola – Fedez feat. Salmo

100 – Music for a sushi Restaurant – Harry Styles