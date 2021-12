Al primo posto della lista dei brani più trasmessi in radio troviamo Higher Power dei Coldplay. Ecco la classifica completa.

I Coldplay dominano la Top 100 of the Year 2021, la classifica stilata da Radiomonitor dei singoli più trasmessi in radio. Per quel che concerne l’Italia, la band di Chris Martin si piazza sul podio con il brano Higher Power, trasmesso 71.999 volte da 268 emittenti italiane. Scopriamo la lista completa, nella quale ci sono anche diversi artisti italiani, come Marco Mengoni.

Chris Martin dei Coldplay

Coldplay al primo posto nella classifica di Radiomonitor

Higher Power dei Coldplay è stata la canzone più trasmessa dalle emittenti radiofoniche italiane nel corso del 2021. Il brano de Coldplay, infatti, è stato riprodotto ben 71.999 volte da 268 emittenti italiane. Il video:

Nella top 5, dopo i Coldplay, troviamo i Purple Disco Machine con Fireworks, che ha ottenuto 82.116 passaggi su 261 radio; al terzo posto seguono i Kungs con Never going home con con 78.832 passaggi su 260 radio. Al quarto posto troviamo Marco Mengoni con il brano Ma stasera, seguito da Colapesce e Dimartino con Musica leggerissima.

Dal sesto al decimo posto

Al sesto posto, troviamo Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, con il brano Mille, al settimo posto, invece, Ed Sheeran con la canzone Bad Habits, all’ottavo posto c’è The Weekend con Save Your Tears, al nono, invece, Bob Sinclair con il brano We Could Be Dancing feat. Molly Hammar e, al decimo posto, Sophie and the Giants con Right Now.

La Radio Airplay Top 100 of the Year 2021 è stata elaborata da Radiomonitor, facendo leva sui dati ottenuti dal 1° gennaio 2021 al 6 dicembre 2021, considerando il numero dei passaggi in radio dei singoli menzionati (e delle loro versioni), con i dati di ascolto delle emittenti per quarto d’ora. Inoltre, è stato tenuto in considerazione anche il tipo di giorno in esame.