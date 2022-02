Cantanti più ricchi del 2021: al primo posto c’è Bruce Springsteen, davanti anche a Jay-Z e Kanye West.

Il regista de Il Signore degli Anelli, Peter Jackson, è stato incoronato come l’intrattenitore più pagato secondo l’elenco stilato da Forbes per il 2022, in cui troviamo anche i rapper Jay-Z, Kanye West e il cantante Bruce Springsteen. L’attore Dwayne Johnson è attualmente al quarto posto della lista. Il cineasta, che ha recentemente venduto una parte della sua società di effetti visivi, è stato valutato 580 milioni di dollari. Springsteen lo segue, dopo aver venduto il suo catalogo musicale al Sony Music Group a dicembre per una cifra stimata di 500 milioni di dollari. Ecco, nella lista, i cantanti più ricchi.

Bruce Springsteen

I cantanti più ricchi del 2022 secondo Forbes

Al primo posto della classifica di Forbes – che indica i cantanti più ricchi al mondo – troviamo Bruce Springsteen. Il Boss, infatti, ha un patrimonio di 435 milioni di dollari. Somma incrementata da quando l’artista ha trasferito i propri diritti all’etichetta Sony Music Group. Una mossa che ha incrementato di molto la sua disponibilità economica, che sfiora i 500 milioni di dollari.

Passiamo, poi, a Jay-Z, con un patrimonio ammontante a 340 milioni di dollari. Il rapper e marito di Beyoncé hanno venduto azioni dello streamer musicale Tidal e del marchio di champagne Armand de Brignac, diventando il primo miliardario hip-hop in assoluto.

A seguirlo c’è Kanye West con 235 milioni milioni di dollari. Il rapper, che ha ufficialmente cambiato il suo nome in Ye nel mese di ottobre 2021, ha guadagnato la maggior parte dei suoi soldi dalle sneakers Yeezy per Adidas. Ha anche tratto profitto da felpe con cappuccio e giacche che ha disegnato per il marchio Gap.

Altri musicisti e cantanti milionari

Nella lista, inoltre, troviamo Paul Simon (musicista americano) con 200 milioni di dollari, seguito dal compositore e cantante Ryan Tedder con 160 milioni di dollari. Bob Dylan, invece, ha un patrimonio che ammonta a 130 milioni di dollari.

Di seguito, la classifica completa stilata da Forbes sui musicisti e gli attori con il più alto patrimonio milionario calcolato sul 2022:

Peter Jackson – 580 milioni di dollari

Bruce Springsteen – 435 milioni di dollari

Jay-Z – 340 milioni di dollari

Dwayne Johnson – 270 milioni di dollari

Kanye West – 235 milioni di dollari

Trey Parker e Matt Stone – 210 milioni di dollari

Paul Simon – 200 milioni di dollari

Tyler Perry – 165 milioni di dollari

Ryan Tedder – 160 milioni di dollari

Bob Dylan – 130 milioni di dollari

Red Hot Chili Peppers – 116 milioni di dollari

Reese Witherspoon – 115 milioni di dollari

Chuck Lorre – 100 milioni di dollari

Sean “Diddy” Combs – 90 milioni di dollari

Dick Wold – 86 milioni di dollari

Howard Stern – 85 milioni di dollari

Kevin Bright, Marta Kauffman, David Crane – 82 milioni di dollari

Shonda Rhimes – 81 milioni di dollari

Neil Young – 80 milioni di dollari

Greg Berlanti – 75 milioni di dollari

Lindsey Buckingham – 73 milioni di dollari

Mötley Crüe – 72 milioni di dollari

Beach Boys – 64 milioni di dollari

Blake Shelton – 55 milioni di dollari