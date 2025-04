Classifica Auditel: Chi ha Trionfato tra Ulisse, The Couple, Giletti, GialappaShow e Augias il 7 Aprile?

La Rai ha ottenuto un significativo successo negli ascolti tv del 7 aprile, con risultati brillanti nelle diverse fasce orarie. Nel preserale, il programma L’Eredità su Rai 1 ha attratto 4.364.000 spettatori, registrando uno share del 28,3%. A seguire, L’Eredità – La sfida dei 7 ha avuto 2.935.000 spettatori (24,6%), mentre Avanti un altro su Canale 5 ha raggiunto 2.845.000 spettatori (19,8%).

Nell’access prime time, Affari Tuoi ha dominato con 5.856.000 spettatori e uno share del 28,5%, battendo Striscia la Notizia che ha ottenuto 2.932.000 spettatori (14,3%). Altri programmi significativi in quella fascia sono stati Otto e mezzo su La7, con 1.814.000 spettatori, e Un posto al sole su Rai 3, che ha registrato 1.542.000 spettatori.

In prima serata, Ulisse con Alberto Angela ha chiuso al primo posto con 2.862.000 spettatori e uno share del 17,5%, superando The Couple di Ilary Blasi che ha ottenuto 2.265.000 spettatori (18,7%). SpiderMan su Italia 1 ha attratto 1.187.000 spettatori (7,3%). Per quanto riguarda gli altri programm, Quarta Repubblica di Nicola Porro ha visto 716.000 spettatori, mentre Obbligo o verità su Rai 2 ha registrato 706.000 spettatori.

In sintesi, la Rai si è dimostrata vincente nelle diverse fasce orarie, consolidando la sua posizione nel panorama televisivo italiano con programmi variegati e seguiti dal pubblico, mentre le reti concorrenti hanno faticato a competere con i suoi successi.