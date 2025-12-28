Classifica album più venduti in Italia

La classifica degli album più venduti in Italia della settimana ha subito cambiamenti significativi. Al primo posto c’è l’album “WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION)” dei Pink Floyd, una ristampa celebrativa del loro capolavoro del 1975. Al secondo posto si trova “ELSEWHERE” di Gemitaiz, un artista romano con un esordio altissimo in classifica. Al terzo posto c’è “GLORIA” di Paky, un rapper che conferma il suo peso specifico nella scena musicale italiana.

La top 10 è completata da “TUTTA VITA (SEMPRE)” di Olly al quarto posto, “ULTIMO LIVE STADI 2025” di Ultimo al quinto, “XDVR ANNIVERSAR10” di Sfera Ebbasta al sesto, “MUSICA TRISTE” di Emis Killa al settimo, “FUNNY GAMES” di Noyz Narcos all’ottavo, “TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO” di Kid Yugi al nono e “CHRISTMAS” di Michael Bublé al decimo.

Tra i fenomeni della settimana, spicca la rimonta di Sfera Ebbasta con “XDVR ANNIVERSAR10”, che sale di 26 posizioni. Altri album che hanno avuto un balzo significativo sono “L’ORAZERO” di Renato Zero con un aumento di 39 posizioni e “THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY)” dei Pink Floyd con un aumento di 23 posizioni.

La top 100 completa degli album più venduti in Italia nella settimana mostra una varietà di generi e artisti, con alcuni album che mantengono una longevità eccezionale in classifica, come “RE MIDA (AURUM)” di Lazza con 355 settimane e “PERSONA” di Marracash con 320 settimane. Gli artisti con più titoli in classifica sono Sfera Ebbasta e Tony Boy.