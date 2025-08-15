23.1 C
Classifica abbonamenti calcio Italia: i numeri della stagione

Quest’anno torna in esclusiva la classifica degli abbonamenti live per il calcio italiano, un successo consolidato negli ultimi anni. La graduatoria include tutte le squadre, dalla Serie A alla Serie C, con dati aggiornati sull’affluenza degli abbonati.

È importante notare che nella classifica sono presenti solo le società di cui si possiedono informazioni, e alcuni dati potrebbero non essere aggiornati in tempo reale, poiché riportano l’ultimo dato ricevuto in ordine cronologico. Gli aggiornamenti recenti sono evidenziati in grassetto.

Attualmente, le squadre di Serie A con i maggiori numeri di abbonamenti includono la Roma e l’Inter, entrambe con 40.000 abbonamenti, seguite dal Milan con 35.000. Altre squadre come il Genoa e il Napoli hanno raggiunto il sold out, rispettivamente con 28.101 e 24.000 abbonamenti. Tra le altre società di Serie A, troviamo la Lazio con 27.800 abbonamenti, il Bologna con 21.000 e la Juventus con 19.200.

Nella serie inferiore, la Sampdoria ha 18.000 abbonamenti, mentre l’Atalanta ha registrato anche essa il sold out con 15.200. In Serie C, squadre come il Catania e l’Ascoli mostrano dati interessanti, con 10.000 e 6.578 abbonamenti rispettivamente.

Per ogni aggiornamento o correzione, è possibile seguire la pagina ufficiale della classifica e segnalare eventuali modifiche. Si richiede, per rispetto del lavoro svolto, di citare la fonte se si decidono di condividere i dati.

