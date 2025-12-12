4.9 C
ClassicAncona Festival a Ancona

Il panorama culturale del capoluogo marchigiano si arricchisce di un nuovo evento: il ‘ClassicAncona Festival’, dedicato alla musica colta e pensato per i giovani, che si svolgerà alla Mole Vanvitelliana dal 16 al 22 dicembre. Il festival è finanziato dal bando cultura del Comune e organizzato dall’Associazione Young Artists Promotion, con Matteo Calosci come direttore artistico e fondatore.

Il cuore del programma sono i tre concerti ‘Prestige’ ospitati nella Sala Boxe, con biglietti disponibili sul circuito Ciaoticket. Il 16 dicembre si esibiranno Davide Alogna e Giuseppe Gullotta, mentre il 18 dicembre sarà la volta di Matteo Torresetti e Adamo Angeletti. Il 19 dicembre il trio formato da Matteo Calosci, Ludovico Armellini e Leonora Armellini proporrà musiche di Mendelssohn, Rachmaninov e Shostakovich.

Il festival prevede anche ‘Educational – Giovani in concerto’, che si terrà il 17, il 18 e il 22 dicembre, con studenti, ex-studenti e docenti del Liceo Musicale Rinaldini. Il 19 dicembre si terranno cinque ‘mini recital’ di 15 minuti l’uno, pensati per dare voce ai giovani interpreti e creare un punto d’incontro immediato con il pubblico. inoltre previsto un incontro di liuteria il 17 dicembre, in cui Giuseppe Quagliano e Matteo Cogliati illustreranno le principali fasi di costruzione del violino.

L’assessore alla cultura Marta Paraventi sostiene il festival, sottolineando l’importanza del coinvolgimento del Liceo Musicale e dell’aspetto educativo. Il direttore artistico Matteo Calosci spiega che l’obiettivo del festival è mettere a disposizione uno spazio performativo ai giovani e connetterli con il pubblico, rompendo il ghiaccio e mostrando la bellezza della musica classica.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

