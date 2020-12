Dopo sei anni Daniel McVicar, il Clark Garrison della sia opera ‘Beautiful’ è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste dall’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex moglie. Lo ha deciso il tribunale di Torino. A dare il via al processo, nel 2014, l’ex moglie che lo scorso settembre aveva ritirato le accuse. “Finalmente dopo sei anni questa vicenda dolorosa si è conclusa – ha detto l’attore dopo il pronunciamento della sentenza – mi sono sempre dichiarato innocente e ribadisco la mia più completa contrarietà a qualsiasi forma di violenza contro le donne”.

