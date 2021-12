Clarissa Selassié è la nostra bocca della verità e proprio oggi – fra le pagine di FanPage – ha commentato il malore avuto da Nicola Pisu nel backstage del Grande Fratello Vip che lo ha costretto a tornare a casa sua.

L’assenza di Nicola Pisu nel parterre degli eliminati del Grande Fratello Vip ha fatto molto rumore (soprattutto perché i suoi fan sapevano che aveva raggiunto lo studio televisivo) e questo ha causato molteplici teorie, fra cui una che avrebbe visto il figlio di Patrizia Mirigliani litigare con Alfonso Signorini. A mettere un punto negando tutto è stato proprio Pisu.

“Vorrei dire la mia su quello che si dice” – ha esordito Nicola Pisu – “Sul fatto che uno degli autori mi ha trattato male e che voleva obbligarmi a restare lì per parlare di Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Poi ho letto che Alfonso Signorini avrebbe detto che sono uno sfi*ato di m*rda. Volevo dirvi che non è assolutamente vero nulla. Perché ieri io purtroppo non mi sono sentito benissimo. Sono andato nei camerini ed è venuto un medico a visitarmi. Il dottore mi ha consigliato di andare a casa e volevo smentire tutto quello che è stato scritto. Questa è la verità ve lo assicuro“.

A questa dichiarazione si aggiunge quella di Clarissa Selassié che ha assistito alla scena. Secondo il racconto della principessa, infatti, Nicola Pisu si sarebbe sentito male dopo che un autore gli aveva anticipato che in studio Alfonso Signorini lo avrebbe interpellato per commentare una clip sul rapporto fra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli.

“Mi ha detto che è andato via perché stava poco bene, però io non ci credo. Dato che gli avevano anticipato che avrebbe dovuto commentare una clip su Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, credo che gli sia venuta un pochino di ansia e quindi abbia preferito evitare la situazione. Solo che se la evita in questa puntata, non potrà farlo alla prossima”.