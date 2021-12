Clarissa Selassié ieri sera è stata ospite di Giulia Salemi e Gaia Zorzi al GF Vip Party e fra una chiacchiera e l’altra ha ovviamente anche parlato del rapporto fra Manuel Bortuzzo e sua sorella Lulù Selassié.

“Mi auguro per lei che non ci caschi più, lei è sempre stata colpevolizzata dal gruppo in casa, ogni loro problema era colpa di Lulù anche se a volte non era colpa di Lulù. Lei a volte ha comportamenti errati, ma sbagliare è umano”.

Dello stesso parere di Clarissa anche la conduttrice Giulia Salemi che le ha espressamente chiesto di dire in puntata “Lulù vola da sola”.

“Lulù ha dei comportamenti maleducati ed infantili ma è una ragazza buona e dolce e si vede, lei se volasse da sola sarebbe meglio perché sarebbe più divertente e più comica, lei ha una comicità innata. Deve uscire da questa relazione tossica con Manuel”.

In diretta però Clarissa Selassié – interpellata da Alfonso Signorini – ha detto che le piacerebbe se finito il reality Lulù e Manuel rimanessero in buoni rapporti, perché “è sempre bello restare in contatto con chi hai condiviso un’esperienza di vita”.

Clarissa difende Lulù dalle critiche dei suoi compagni… e ce n’è anche per Manuel… Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! #GFVIP Seguite ORA la direttahttps://t.co/0ozXzmCQKc@GiuliaSalemi93 @zorzi_gaia pic.twitter.com/zn2D6zXwI6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 6, 2021

Clarissa Selassié su Giucas Casella e Katia Ricciarelli: “Sconvolta!”

Se al GF Vip Party la baby princess ha parlato di Manuel e Lulù, su Instagram si è sfogata contro Giucas Casella e Katia Ricciarelli.

“Sono sconvolta dal tradimento di Giucas. Sì quello mi ha fatto davvero male ma sono ancora più sconvolta dalle parole cattive di Katia che noi abbiamo vissuto come un punto di riferimento affettivo da cui dipendere. Massimo rispetto per la sua carriera e la sua età ma la maleducazione e l’arroganza non dovrebbero dipendere dal curriculum, e se mia sorella Lulù in un momento di panico data la mia uscita è stata giustamente punita per due parolacce ed un atteggiamento non gradito al grande fratello, troverei giusto un comportamento uguale per tutti”.