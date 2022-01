Subito dopo gli insulti che Katia Ricciarelli ha rivolto a Lulù, fuori dalla casa del GF Vip Clarissa Selassié ha chiesto a gran voce che fossero presi dei provvedimenti per l’atteggiamento del soprano. Alfonso Signorini ha spiegato come mai ha deciso di non procedere con la squalifica e ieri proprio di questo hanno parlato a Pomeriggio 5 News. In diretta è intervenuto un amico della Ricciarelli, che ha minimizzato le frasi della cantante, ma Clarissa Selassié è sbottata con tanto di fogli stampati in mano (l’ho amata). Sui fogli dell’ex gieffina c’erano anche i numerosi termini omofobi usati da Katia, per i quali non è mai stata rimproverata.

“Secondo me Katia si è accorta benissimo di aver usato una brutta frase detta in un modo anche razzista. tutta la gente da casa lo ha notato. Lulù avrà sbagliato nei modi, ma non è la prima volta che Katia insulta le persone durante questo GF Vip. Infatti negli anni precedenti Katia non sarebbe potuta rimanere in gioco. Non possiamo giudicare la persona soltanto in base alla carriera, poi il rispetto deve essere reciproco. Io ho qua tutte le offese che Katia ha detto da settembre e le ho tutte quante stampare. Sono prima di quella lite che ha avuto con Lulù. Mia sorella si è beccata tanti insulti. Posso anche leggerne un paio, anche se non sono adatti ad un programma. Quindi lasciamo stare la carriera, perché il rispetto va dato a prescindere. No vabbè che roba folle”.

#GFVIP, Katia Ricciarelli si scaglia contro Lulù 💥 A #Pomeriggio5 Clarissa Selassiè: "Mia sorella ha sbagliato i modi ma Katia ha usato una frase sbagliata e abbastanza razzista"

Clarissa Selassié: “Delusa per com’è andata con Katia”.