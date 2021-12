Ieri sera Clarissa Selassié non era presente in studio al GF Vip. La principessa su Instagram ha spiegato come mai non era seduta in mezzo agli altri eliminati dal reality. La sorella di Fairy Lulù e Jessica nei giorni scorsi è stata a contatto con una persona risultata positiva al CoronaVirus e per questo dovrà stare qualche giorno in quarantena.

“Ciao a tutti, con grande rammarico devo annunciarvi che stasera non sarò presente alla puntata di Grande Fratello Vip. Io, come altri concorrenti eliminati dal gioco, abbiamo condiviso uno spazio con una persona positiva al Covid. E per tanto, rispettosi di tutti, non presenzieremo in puntata fino alla fine della regolamentata quarantena obbligatoria. Le regole prima di tutto! Stasera commenterò con voi da casa. Vi abbraccio, vi voglio bene, ci vediamo presto”.

🚨ULTIMA ORA🚨 Stasera la princess Clarissa non sarà in studio perché ha avuto contatti con qualcuno positivo al covid! Dice che mancheranno anche altri! Secondo voi con chi hanno avuto contatti?#GFVip #Gfvip6 #Princess #Lulu #Jessica #ClarissaSelassiè pic.twitter.com/WbpIkgXdZE — ✨ɴᴏɴ ꜱᴇʀᴠᴇ ʟᴀ ᴘᴏʀᴛᴀ ʀᴏꜱꜱᴀ ᴘᴇʀ ᴜꜱᴄɪʀᴇ✨ (@Mollatemi01) December 17, 2021

Clarissa Selassié e le frecciatine ad Alex.

Anche se non era presente in studio, Clarissa Selassié ci ha comunque regalato delle perle da casa sua. Mentre andavano in onda le immagini della nuova puntata della soap ‘Chimica Artistica: Non è un Game‘ l’ex gieffina ha scagliato delle frecciatine ad Alex Belli: “Il teatrino dei Centosgabelli non finisce più. Salvateci. Tutti ti amano Alex? Egoman please go home now“.

La Selassié aveva già lanciato delle shade al ‘Man’ la scorsa settimana a Pomeriggio 5: “Se è vero lui? Ti rispondo dicendo che qualcosa tra Alex Belli e Soleil c’è. Il feeling tra loro c’è e l’abbiamo visto tutti. Però fuori c’è anche una moglie. Dovrebbe anche ricordarselo ogni tanto. C’era più passione nel bacio ‘teatrale’ tra Alex Belli e Soleil Sorge, che in quello vero con la moglie Delia. Il bacio tra Sole e Alex a me è sembrato abbastanza veritiero sono sincera. Tutti nella casa avvertivamo la stessa cosa quando loro stavano insieme“.

clarissa selassié la donna della mia vita vabbb lo sapete già #gfvip pic.twitter.com/T1loyQY344 — sofia ; jessica 35% reputation era (@sapphievip6) December 17, 2021