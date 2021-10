Le principesse sono entrate al GF Vip con un segreto. Il padre di Lulù, Jessica e Clarissa Selassié è finito in carcere. Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié (iscritto all’anagrafe come Giulio Bissiri) da qualche mese si trova in prigione a Lugano. Due settimane fa Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni alle ragazze, che hanno confermato: “Lo sapevamo già e non ci vergogniamo di nostro padre. Non l’abbiamo detto perché sapevamo che era una notizia di dominio pubblico e comunque non influenza la nostra esperienza. Ma siamo fiere di lui e della bella persona che è. Saprà darsi valere e avrà la giustizia che merita. Però se non abbiamo affrontato l’argomento è perché qui per noi non cambia nulla“.

Oggi però Clarissa Selassié ha svelato che se il papà dovesse uscire di prigione, lei lascerà il reality: “Se mio padre esce dal carcere io prendo le valige e me ne vado da qui“.

Clarissa “se mio padre esce a novembre di prigione prendo le valige e me ne vado” e censurano, boh #gfvip — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 17, 2021

Clarissa Selassié sparla di Manila Nazzaro.

Da ieri Clarissa Selassié è più vicina a Soleil e oggi ha passato tutto il pomeriggio con lei. Poco fa la sorella di Lulù ha smascherato Manila Nazzaro, che secondo lei farebbe un po’ il doppio gioco con la Sorge.

“Mi fa strano che Manila non ti ha nominato 24h fa parlava male di te. Lei l’altra sera non ha detto delle belle cose. Diceva che fingevi per avere le clip in puntata. Insomma ha detto tante cose dure su di te”.

Su Twitter in molti stanno facendo notare come Clarissa venerdì scorso volesse nominare proprio Soleil e come fosse d’accordo su tutto con Manila Nazzaro. Poco importa della coerenza o della buona fede della ragazza, l’importante è che queste clip vengano mostrate a Manila, così da scatenare altre dinamiche e catfight.

Che bomba ad orologeria Clarissa che sta smascherando Manila con Soleil sul comizio in stanza blu di giovedì notte #GFVIP pic.twitter.com/AZGSbv7nXr — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) October 17, 2021