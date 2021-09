Lulù Selassié sta flirtando con Manuel Bortuzzo, Jessica ieri sera ha dormito con Samy Youssef e adesso l’unica principessa non accoppiata è rimasta Clarissa Selassié. La ragazza però non si perde d’animo, perché a Sophie Codegoni ieri note ha rivelato che se dovesse provare un interesse per un gieffino non si farebbe troppi problemi a lasciarsi andare.

“Qui non mi sto nemmeno trattenendo. Perché ad oggi qui dentro non c’è nessuno che mi piace sul serio. Se qui dentro trovo uno che mi prende sia di aspetto fisico che mentalmente allora vado e rischio. Tipo Samy è bello, mi piace, ma finisce lì. Sono single, ma nel mio cuore mi sento fidanzatissima. – ha continuato Clarissa Selassié – Sarà lui quindi a trarre le sue conclusioni. Ci siamo lasciati perché non voleva che venissi qui. Mi ha ricattata, ‘se vai al GF Vip ti lascio’. Così l’ho lasciato io”.

La ragazza ha anche confessato di essere uscita con dei calciatori:”Se ho avuto degli sportivi? Sono uscita con un po’ di calciatori della Roma e della Lazio. Ah sì, anche uno della Juve e…“. La regia ha subito cambiato inquadratura, ma ormai da casa avevamo sentito tutto…

Clarissa: “Sono uscita con un po’ di calciatori della Roma e della Lazio” e scatta il panico in regia. Prima tolgono audio, poi cambiano inquadratura su Alex Belli che dorme a bocca aperta. #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 29, 2021

No Clarissa che si frequentava con un giocatore della Juve #GFvip pic.twitter.com/l3svGipERG — Silvio Gorgoglione (@SilvioG92) September 29, 2021

cmq trovo geniale stare con alcuni della Roma e alcuni della Lazio, quando gioca fuori uno ce n’è un altro che gioca in casa e manco te devi spostà da casa. #gfvip pic.twitter.com/9mxUdxlSzL — valentinaA (@breakandgo) September 29, 2021

Clarissa Selassié e i fidanzati nel mondo dello spettacolo.

Non soltanto calciatori e sportivi, la principessa qualche giorno fa ha parlato anche di un altro tipo di fidanzati. Sembra infatti che la gieffina sia uscita con nomi noti del mondo della musica: “Nella mia vita sono stata con persone molto conosciute del mondo dello spettacolo e della musica“.

CLARISSA: NELLA MIA VITA HO FREQUENTATO PERSONE MOLTO IMPORTANTI NELL’AMBITO DELLO SPETTACOLO E DELLA MUSICA #gfvip pic.twitter.com/V798asvPvl — Anastasia💎 (@missanastasiaax) September 23, 2021