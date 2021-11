Prime crepe nel trio delle principesse. Il rapporto malsano tra Manuel e Lulù ha creato dei dissapori tra le sorelle. Dopo Jessica, anche Clarissa Selassié ha bacchettato Lulù per il suo atteggiamento: “Adesso le cose non possono più andare avanti così. Ha degli atteggiamenti sbagliati e tutti le stiamo dicendo la stessa cosa. Ma io dico questo per il suo bene sia chiaro. Così non si può andare avanti“.

Ieri sera i gieffini sono tornati a giocare a biliardo e Lucrezia ha chiesto di essere in squadra con Manuel. La ragazza ha usato una scusa particolare: “Io non sono troppo brava. Lui è l’unico a cui, se io perdo, non da fastidio”.

Clarissa Selassié però non se l’è bevuta ed è sbottata. La principessa ha cercato di far capire alla sorella che questo atteggiamento non le porterà nulla di buono.

“Non fare l’offesa che te ne vai perché vuoi giocare con Manuel. Sembra la stessa storia dell’altro giorno. Non fare mai più una scenata del genere perché risulti ancora pesante. Non devi andare da lui a dirgli ‘tu non vuoi giocare con me’. Questo non si fa sei pesante. Non m’interessa, basta che non cagh* il ca**o a me. Queste sono cose inutili, basta. Non fare le scenate ‘io non gioco se non sto con Manuel’.

E’ anche matematico che magari lui non voglia giocare con te. Se tu vai da lui e gli dici ‘ma non vuoi giocare con me?’ lo metti in imbarazzo e cosa ti deve rispondere? Che ti deve dire è? Dai spero tu stia scherzando. Veramente mi hai fatto innervosire e me ne devo andare perché mi stai sul ca**o”.