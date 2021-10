Ieri sera il gruppo formato da Ainett Stephens, Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, Raffaella Fico, Francesca Cipriani e Jo Squillo ha avuto una brutta sorpresa. Il GF non soltanto non ha squalificato Soleil Sorge per la sua frase (‘urlate come delle scimmie’), ma Sonia Bruganelli le ha regalato l’immunità. Come se non bastasse Alfonso Signorini è tornato a scagliarsi contro la cultura del politically correct.

Appena finita la diretta le hater di Soleil si sono ritrovate in camera blu ed hanno palesato il loro disappunto.

Samy Youssef: “Dopo stasera se esco è ancora meglio. Guardate dopo quello che è successo sarebbe meglio uscire”.

Ainett Stephens: “Quindi vuol dire che qui vale tutto, si può dire qualsiasi cosa. Poi uno chiede scusa. Uno può offendere e poi chiedere scusa. Però non è giusta la vita. Samy aveva ragione ed è finito in nomination”.

Jo Squillo: “Avevi ragione tu Raffaella, era programmato così, doveva andare così”.

Clarissa Selassié: “Adesso dobbiamo far finta che lei ci piaccia? Dobbiamo forse leccARLE IL CU**? Io la prima puntata avevo detto che era una grande maleducata e voi ci siete cascate tutte”.

Clarissa Selassié sparla di Soleil con Nicola Pisu.

Subito dopo aver abbandonato la camera blu, Clarissa si è diretta in giardino, dove ha iniziato a sparlare di Soleil con uno dei pochi amici della ragazza, Nicola Pisu: “Io ho perdonato di tutto, chi mi ha menato, insultato, ma il perdono nasce se c’è il pentimento dal cuore. Quella non era pentita dal cuore, io non la perdono. Io so che a te Soleil piace, quindi cercherai sempre di vederla in positivo. Sappiamo che ti sta simpatica e non vuoi esporti“.

Che adorabile vipera! Sapevo che le sorelle ci avrebbero regalato gioie.

Clarissa fara di tutto per mettere nicola contro Soleil DI TUTTO!! 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ #gfvip — Britney (@Britney27738007) October 1, 2021