Clarissa Selassié è essente dallo studio del Grande Fratello Vip da ben due puntate, contemporaneamente al cognato Manuel Bortuzzo che è stato trovato positivo al Covid. La principessa – passato il periodo di auto-quarantena per contatto con un positivo – è tornata alla sua vita di sempre ed in questi giorni è andata pure a Napoli.

Domani sera però, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié potrebbe non essere in studio. Durante una diretta su Instagram, infatti, la baby princess ha confessato che nonostante sia sabato [il video è di ieri, ndr], non sarebbe stata ancora contattata dagli autori per confermarle la sua presenza nel parterre dei concorrenti eliminati.

#gfvip Clarissa Dice che ancora devono convocarla per la puntata di domani e giovedì pic.twitter.com/PgjIbZ2k49 — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) February 27, 2022

Clarissa Selassié, gli autori la puniscono dopo la diatriba con Katia Ricciarelli?

La causa potrebbe essere proprio la querelle avuta con Katia Ricciarelli nel corso della scorsa puntata, quando – via Instagram – ha definito la soprano una “brutta strega”.

Che la cantante abbia espressamente richiesto di non trovarsi la Selassié nel parterre dei vipponi eliminati? O è stata un’idea di Alfonso Signorini quella di tenere le due a distanza? Lui stesso si è scagliato contro Clarissa in diretta tv:

“Clarissa Selassié ha scritto ‘esci brutta strega’ un gesto che non mi piace, non si può scherzare su questo, è estrema maleducazione. Voglio bene a Clarissa e lei lo sa, cara Clarissa ti ho scelta insieme alle tue sorelle, ma queste manifestazioni pubbliche di maleducazione non le accetto. Ok? Ci sono tanti giovani educati che conoscano ancora le buone maniere”.

Domani sera lo scopriremo.