Da quando è uscita dalla casa del GF Vip Clarissa Selassié non si è mai fatta problemi a dire la sua sui gieffini e a prendere posizioni nette. La principessa ha più volte attaccato Katia Ricciarelli, Soleil Sorge, ma anche Manila Nazzaro e adesso nel suo mirino c’è Delia Duran. La moglie di Alex Belli infatti ha sparlato di Jessica Selassié e questo ha fatto arrabbiare sua sorella minore. Durante una chiacchierata con Nathaly Caldonazzo, la Duran ha detto: “Tra me e lei non c’è feeling. Io per lei sono un ostacolo e un peso, forse una minaccia. Non posso scherzare, ballare o ridere con barù. Poi a quella puzzano le ascelle, Madonna mia. Tu hai sentito Nat? A Jessica puzzano proprio le ascelle!“.

Durante una live Clarissa Selassié è sbottata dopo che un utente le ha chiesto cosa pensasse delle cattiverie dette da Delia.

“Se ho sentito quello che ha detto Delia su mia sorella? Sì certo, però mi entra da un orecchio e mi esce dall’altro. Ragazzi sapete quante gente puzza in quella casa?! Quindi non mi importa nulla se Delia dice che a Jessica le puzzano le ascelle. Meglio le ascelle che l’alito come altri. Certi se lavavano 3 volte al giorno i denti e poi comunque l’alito puzzava de brutto. Ci sono persone a cui puzza l’alito di aglio e cipolla e anche di Parmigiano scaduto.

Quindi? Sti cavoli di quello che ha detto Delia, perché a me non frega un cavolo. Sono io che tutti i giorni mando prodotti estetici alle mie sorelle, olio, creme, shampoo, borotalco, lucida labbra, burro di cacao, balsamo, maschere, quindi lo sapete voi? Lo so io e il mio team che lavora con me. Almeno l’odore delle ascelle si leva, ma l’alito che puzza e resta anche se ti lavi i denti no. Ho visto di tutto là dentro fidatevi se ve lo dico adesso. C’era gente con i capelli super sporchi, con l’olio che usciva dalla testa. C’è gente che va in giro in quella casa con i piedi lerci, neri, con la muffa. La muffa proprio! Ok? “