Clarissa Selassié fuori dal GF Vip urla per un vippone: “Sono pazza di te” – i retroscena esclusivi

Comeback inaspettato al GF Vip, un anno fa Clarissa Selassié e le sue sorelle sono state tra le protagoniste del reality e oggi pomeriggio la ragazza è tornata fuori dalla casa per urlare un messaggio ad uno dei nuovi vipponi.

La princess infatti ha una cotta per Andrea Maestrelli e ha gridato: “Andrea sono pazza di te, ti aspetto fuori e accanna co sti limoni”.

Poco fa ho parlato con Clarissa Selassié e mi ha confermato tutto: “Ci conoscevamo da tanto tempo, lui andava a scuola con Lulù. Non ci eravamo mai calcolati, anche per timidezza. Però mi sono dichiarata, è un bravissimo ragazzo ed è proprio bono. Gli ho detto ‘Andre quando esci ti porto a casa e sei mio’. Quindi per questo ho urlato. Molti mi hanno confusa con Lulù, ma non era lei, sono io che ho gridato per Andre“.

Dopo le urla Giaele De Donà si è lamentata con Oriana: “Io bacio un ragazzo e ho Dana che rosica di brutto, queste che vengono ad urlare. Io non lo so, non ce la faccio più“.

Clarissa Selassie quando verrà chiamata da Alfonso in sala Led per parlare della sua vita poco prima il verdetto del primo televoto che la vedrà coinvolta nel GFvip7. #GFvip pic.twitter.com/thFYGXgZQj

“Allora assolutamente massimo rispetto per le grandi carriere di queste due donne. Ma io mi ero sempre espressa in questi mesi nel voler fare anche io l’opinionista. Credo che non abbiano avuto il coraggio di osare nel mettere una figura peperina come me. Sicuramente avrei preso una fascia molto più vasta, dai teen, ai millenials ai generation Z, ma tantissime altre ancora. Poi a me piace commentare il gossip. Ho il carattere e nonostante i miei 20 anni ero pronta a dire la mia, ad andare controcorrente e a dimostrare che noi giovani donne siamo in grado di riempire questo ruolo.

Tutti parlano di gavetta, ma non è di certo la gavetta a preparati. Ho visto persone con 40 anni di carriera non essere in grado di portare rispetto a nessuno, nemmeno a loro stessi. Credo che la televisione si debba un po’ svecchiare perché quest’anno la più giovane ha 60 anni. Insomma diamo spazio ai giovani che siamo tanti e abbiamo voglia di lavorare”.