Lulù Selassié è al centro di una polemica per i suoi comportamenti con Manuel Bortuzzo, ma la ragazza ha spiegato che molti dei suoi atteggiamenti sono anche frutto dei traumi del suo passato. Clarissa Selassié ieri sera ha fatto una confessione alle coinquiline. La principessa ha rivelato che sua sorella è stata violentata e che anche per questo motivo è seguita quotidianamente da uno psicologo fuori dal GF Vip.

La stessa Lulù qualche giorno fa aveva parlato del maniaco che la perseguitava: “Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio. Un folle pericoloso. Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mei foto intime. Era un pazzo maniaco sul serio. Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare. Ero costretta a fare certe roba. Io ci penso sempre, sempre, sempre“.

Avete sentito anche voi Clarissa dire alle altre in camera che Lulù è stata violentata e molestata da un ragazzo che le faceva fare cose che lei non voleva? Per giustificare i suoi comportamenti morbosi e bisognosi. Poi la regia ha cambiato subito su Lulù e Manuel fuori. #gfvip — Juls 🌸 (@blossomkru) October 6, 2021

Le confessioni di Clarissa Selassié.

“Il fatto è che lei ogni piccolo problema lo butta sugli altri e non va bene. L’incontro con Piera? Qualche volta l’ha fatto. Lei fuori da qua ce l’ha sempre, il fatto che non ci vada tutti i giorni per lei è grave perché ne ha bisogno. Le dicono ‘oggi non c’è’, ma ne risente la persona. La sua salute mentale, parliamo di quello. Cioè, ha un padre che sta in carcere, ha dei problemi. È stata violentata, l’hanno molestata quando aveva 15 anni, l’hanno ricattata con delle foto private. Sì, violentata praticamente. C’era un ragazzo che la obbligava a fare delle cose che lei non voleva. Non è che parliamo di cose leggere”.

A me non è piaciuta per mentre clarissa che davanti a tutti e ALLE SPALLE di Lulù ha raccontato cose sue personali come che è stata violentata. Ma se non volrva dirlo? O se ne voleva parlare lei? Zero sensibilità. #gfvip — . 🍒 (@bbevemosedubire) October 6, 2021