Clarissa Selassié si sta frequentando con un ragazzo, come confermato dalla principessa ai microfoni di Casa Chi. “Fuori dalla Casa mi risulta che sei molto corteggiata, è vero?“, ha incalzato il giornalista, “Sì è vero!” ha risposto Clarissa, che ha poi continuato:

“Ci sono stati un po’ di ragazzi che mi hanno scritto, ma in questo momento sono molto focalizzata sul Grande Fratello e sulle mie sorelle, anche se c’è un ragazzo che mi ha colpito in particolare. Vediamo come va! Se è conosciuto? Sì è conosciuto, ma non posso dirvi chi è adesso! Ma sicuramente a breve lo capirete da soli perché insomma, lo renderemo pubblico a breve [il nostro flirt, ndr]. Abbiamo fatto un patto di fiducia fra me e lui, non posso dirvi il suo nome”.

Alle insistenze dei giornalisti, Clarissa Selassié si è un po’ sbottonata: “E’ un ragazzo che ho conosciuto e ci stiamo sentendo, però ora dovrebbe stare in quarantena per entrare al Grande Fratello!“; ma quando Gabriele Parpiglia le ha chiesto: “Ma è dalle parti di Forum o di TikTok?” alludendo a Edoardo Donnamaria e Antonio Medugno, la principessa non ha risposto: “No così è troppo non posso dirlo, mi ammazza! Mi avete fatto sganciare una bomba, aiuto!“.

Ovviamente non è stato difficile arrivare alla soluzione, dato che su Instagram la Selassié segue solo uno dei tre nuovi vipponi che entreranno la prossima settimana ed è Antonio Medugno, che ovviamente contraccambia.

Il suo ingresso in Casa è previsto per la prossima settimana: farà il bravo o si butterà fra le braccia di qualche vippona single?