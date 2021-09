Sono anni che speravo che il GF Vip concedesse al conduttore o agli opinionisti la possibilità di rendere immuni i concorrenti più interessanti e controversi e finalmente quest’anno è successo. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe ogni settimana possono salvare due concorrenti dalle nomination dei loro coinquilini e questo pare non piaccia proprio a diversi gieffini, soprattutto a Clarissa Selassié.

Ieri sera Raffaella Fico ha dato della razzista a Soleil per quello che la ragazza ha detto ad Alex Belli, Ainett Stephens e Samy Youssef. Alla Fico si sono aggiunte anche Clarissa Selassié e Ainett, che nella camera blu hanno mosso pesantissime accuse nei confronti della Sorge.

La Gatta Nera ha tirato in ballo anche Sonia Bruganelli: “Già me la immagino Sonia che proverà a difenderla. Se Sonia la difenderà la gente capirà. Voi pensate che a casa i telespettatori sono scemi? Per questo non può andare in nomination Soleil, Perché va fuori immediatamente. Io sono andata in confessionale e ho detto ‘Chissà perché è una ragazza così intelligente, sincera, brava, bella e buona, non viene capita da mezza Italia’. Ragazze Sonia le ha detto ‘fin quando potrò ti salverò e ti porterò in finale’. Quando le ha detto così ho capito. Quindi è chiaro che Soleil adesso si sente Dio sceso in terra perché protetta“.

“Gliel’ho detto a quella del confessionale che so già che Sonia la difenderà…se Sonia non dimostra obiettività ..la gente a casa nn è stupida ”

“Mi dispiace ma è indifendibile e se Sonia la difende è imbarazzante x il programma ”

direi che finalmente stanno spillando#gfvip pic.twitter.com/u93ntSgRkb — Laura 👡💄🐩🍤 (@Laura72699809) September 30, 2021

Clarissa: poi se sonia difende Soleil su questa cosa del razzismo è imbarazzante per il programma. 😱😱😱😱 NO CARA CLARISSA SEI TU IMBARAZZANTE CHE È DIVERSO. IO MI FAREI UNA BUCA #gfvip — ARMY 🐯💜KTH💜🐯 (@Fabiolagas91) September 30, 2021

Clarissa Selassié contro Sonia Bruganelli.

Anche la principessa (che potrebbe non avere il sangue blu) è sembrata infastidita dal fatto che la Bruganelli salvi sempre Soleil: “Sicuramente in puntata Soleil tenterà di giustificarsi e dirà tipo ‘la mia intenzione non era offensiva, non sono razzista’. Poi ci sarà Sonia che potrebbe difenderla. Gliel’ho detto a quella del confessionale che so già che Sonia la difenderà. se Sonia non dimostra obiettività. Se Sonia la difende è imbarazzante per il programma. Come ca**o fai a difenderla?! Oh, ma sei fuori di testa? Se la difenderà significa che il programma accetta il razzismo. […] Questa cosa delle opinioniste che salvano non è giusto. Io spero che finirà prima o poi“.

Quanto mi auguro che Sonia domani salvi Soleil!