Clarissa Selassié due settimane fa al GF Vip Party ha detto “spero che Lulù non ci caschi più con Manuel” e quando il Grande Fratello le ha chiesto di far recapitare alle sue sorelle un video messaggio di supporto, ha consigliato a Lulù di “volare da sola”.

Proprio queste parole (e forse la telefonata fatta in confessionale con i suoi genitori, coff coff) hanno però spinto Manuel a fare un cambio di rotta repentino, passando da “Lulù vai a fare in C” a “Lulù ti amo” nel giro di 24 ore.

Intervistata da SuperGuidaTv, Clarissa Selassié ha così commentato questo cambio improvviso nel rapporto fra Manuel e Lulù:

“Io critica con Manuel? Non sono stata critica sono stata reale non mi sono mai permessa di giudicare Manuel come uomo o persona ho semplicemente detto che certi atteggiamenti e frasi se le poteva risparmiare. Lulù sicuramente ha sbagliato in passato non siamo dei robot errare è umano però proprio perché lui ha detto che la ama mi sarei aspettata che l’aiutasse a migliorare non che la criticasse senza mai darle una mano. Non penso lui la stia illudendo e né credo stia fingendo”.

Clarissa Selassié al GF Vip non tifa per Manuel

Nonostante questo, a parte le sue sorelle, fra i gieffini rimasti in Casa non tifa per Manuel.

“Faccio il tifo per Miriana, Sophie, Giacomo, Davide e Valeria sono loro le mie persone e li amo tanto, anime leggere piene di amore e sincerità. Mi ha deluso tantissimo Manila. Ho visto Manila offendere la nostra cultura più volte durante la cena etiope e criticare Jessica in cucina quando è la prima a farsi in quattro per tutti e Giucas perché non mi disse mai la verità del fatto che lui ha contribuito a farmi uscire”.

Infine ha detto una grande verità:

“Dentro la casa dal mio punto di vista non c’era nemmeno un bono anche se sposati o fidanzati nessuno di loro mi attraeva. Infatti sono un po’ delusa. Primo anno dal GF senza un concorrente bono”.

E COME DARLE TORTO.