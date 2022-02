Clarissa Selassié ieri sera non è stata presente in studio al Grande Fratello Vip, ma nel corso della serata ha realizzato una serie di storie contro Katia Ricciarelli chiedendo apertamente ai suoi follower di non salvarla per farla uscire. “Ah Katia, vaffa sei un clown. Esci brutta strega! Fai paura! La tua crudeltà fa paura! Vi prego votate per farla uscire“.

Parole simili a quelle usate qualche giorno fa durante una diretta su Instagram:

“Katia ci ha detto che eravamo delle principesse sul pisello, che eravamo delle Z, delle M, che dovevamo tornare al nostro paese e tante altre cose. Katia non l’avrei mai potuta salvare, scusatemi, ma mi fa schifo quella donna e la odio. Mi fa schifo al C. Non l’avrei mai salvata”.

Ecco il video:

Dopo che la cantante è stata eliminata dal Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié ha gioito sempre su Instagram: “Festeggerò annualmente questa data! Godo alla faccia tua! Razzista! 24 febbraio 2022: data in cui il razzismo (bullismo, omofobia e soprattutto misoginia) all’interno di un programma in televisione nazionale è uscito il razzismo! Finalmente! Bye! E che si vergogni chiunque la difenda o la giustifica perché siete come lei!“.

Clarissa Selassié contro Katia Ricciarelli, le parole di Alfonso Signorini

Il primo post sulla “brutta strega” è stato mostrato in diretta ed Alfonso Signorini ha immediatamente preso le parti della soprano.

“Clarissa Selassié ha scritto ‘esci brutta strega’ un gesto che non mi piace, non si può scherzare su questo, è estrema maleducazione. Voglio bene a Clarissa e lei lo sa, cara Clarissa ti ho scelta insieme alle tue sorelle, ma queste manifestazioni pubbliche di maleducazione non le accetto. Ok? Ci sono tanti giovani educati che conoscano ancora le buone maniere”.

Katia Ricciarelli si è invece limitata a commentare “adoro, questa è povertà intellettuale, non mi interessa”. La principessa, davanti la tv, ha contro-replicato:

“Grande Fratello Vip, riprendete pure questo. Certe cose, da oggi non posso più dirle evidentemente almeno in modo pubblico, perché vedo che provano a strumentalizzare la mia immagine e persona, non lo permetterò MAI PIÙ. È imbarazzante punto Il mio pensiero rimane lo stesso e vi assicuro che in tanti la pensano come me se non tutti”.

Due generazioni a confronto.