Clarissa Selassié ha detto la sua in merito alla cena etiope organizzata da Jessica e Lulù al Grande Fratello Vip.

La cena incriminata ha causato non pochi malumori e Manila Nazzaro, oggi, è tornata sull’argomento: “Noi abbiamo deciso che chi è di turno il sabato sera sceglie il tema della serata, ma ieri loro hanno iniziato a fare una cucina etiope senza avvertire“. Per questo motivo Clarissa Selassié ha così scritto su Instagram:

“Capisco benissimo che ormai è diventata una moda attaccare le mie sorelle Jessica e Lulù. In quest’ultimo periodo, all’interno della casa, si è creata questa fazione serrata, di quasi tutti i partecipanti, che si scagliano giorno dopo giorno contro due ragazze che non danno, in nessun modo, la maniera di essere giustificatamente attaccate, se non per l’unico motivo di essere e rappresentare se stessa. Dal primo giorno”.

La baby princess ha poi aggiunto:

“Oggi abbiamo toccato il fondo: Il GFVip ha deciso di far conoscere al pubblico italiano e anche agli inquilini della casa, un pezzo della nostra cultura etiope, proponendo una cena tipica preparata per tutti da Jessica con il supporto di Lulu. Ma anche questa stavolta non si sono risparmiati! La cena etiope di stasera, è stato l’ennesimo motivo per inveire ancora contro loro due, iniziando da Francesca Cipriani in primis, con il supporto di Manila e Katia.

Ne sono state dette di ogni, comprese parole discriminatorie come “Mangiare in questo modo non è rispettoso per gli altri”. Oppure “a me schifo”. O ancora “Non è giusto che si dia questa opportunità a ste due! Volevamo un altro tipo di cucina”.

Come se mettersi alla conoscenza di una cultura culinaria corrisponderebbe solo a dare un’opportunità di visibilità a due ragazze all’interno di un reality. Stiamo rasentando il ridicolo!”