Clarissa Selassié cantante, è uscito il suo singolo estivo ‘Locura’

A nove mesi (praticamente una gravidanza) dal suo singolo Love You Less, Clarissa Selassié è tornata con un nuovo pezzo. L’ex gieffina ha pubblicato un brano estivo intitolato Locura. Ritmo latineggiante, tequila, sangria, balli scatenati in pista, notti ad Ibiza e un bonazzo che sbanda sulle sue curve, insomma gli ingredienti ci sono tutti. Clary sa come divertirsi.

Mi dai un bacio che sa di Sangria ma la noche non è finita uh oh oh oh…



❤️‍🔥LOCURA❤️‍🔥 come la nostra fatina 🧚🏽‍♀️ LULÙ ❤️‍🔥💜🧚🏽‍♀️ #fairylu #kittyclary pic.twitter.com/cRq5V6LpM1 — raffy capasso 🧚🏽‍♀️💜♊️ (@raffy_capasso) June 2, 2023

Clarissa Selassié: Locura, il testo.

La luce della luna ti illumina gli occhi

In cui lanci sguardi come frecce su me

Tu eres una locura e quando mi spogli lo rifarei cento, mille volte con te

Sei un tormentone estivo, un ritmo mai sentito che non scorderò

E nuovo fino a largo dentro gli occhi tuoi

Al centro della pista siamo solo noi

Verso tequila, tra la gente musica latina

E testa è un club a Ibiza

Mi dai un bacio che sa di sangria

Ma la noche non è finita, finita, finita

Ma la noche non è finita

Attento a non sbandare sulle mie curve

Come una barca nel mare scapperemo dove

In un’isola tropicale e so che non tornerò

Sei un tormentone estivo, un ritmo mai sentito che non scorderò

E nuovo fino a largo dentro gli occhi tuoi

Al centro della pista siamo solo noi

Verso tequila, tra la gente musica latina

E testa è un club a Ibiza

Mi dai un bacio che sa di sangria

Ma la noche non è finita, finita, finita

Ma la noche non è finita