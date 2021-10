Nessun chiarimento nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Le gieffine volevano la squalifica di Soleil Sorge e non l’hanno ottenuta. Oltre ad Ainett Stephens, Francesca Cipriani e Raffaella Fico, ad andare su tutte le furie è stata anche Clarissa Selassié, che la notte ha spiegato perché non ha perdonato la coinquilina. Mentre era in giardino con Nicola Pisu, la principessa ha confessato di non credere al pentimento della Sorge.

“Non sono mica scema, certo non mi faccio prendere in giuro da lei. Se poi altri le credono ok, ma io ho le idee chiare. […] Adesso che è stata resa immune nuovamente dobbiamo forse leccarle il c**o? […] Io ho perdonato di tutto, chi mi ha menato, chi mi ha praticamente molestato, insultato, io ho perdonato tutto dalla vita anche chi è stato razzista con me. Ma perché il perdono nasce quando c’è il pentimento dal cuore. Questa persona non era pentita dal cuore e quindi non la perdono. […] Nicola io so che a te Soleil piace, quindi cercherai sempre di vederla in positivo. Sappiamo che ti sta simpatica e non vuoi esporti”.

Io stenderei un velo pietoso sul “ho perdonato chi mi ha molestata e menata“. Fingiamo di non averlo sentito, che è meglio.

clarissa: io ho perdonato chiunque, chi mi ha picchiata, molestata e chi è stato razzista con me, perché le scuse venivano da un pentimento fatto con il cuore, quello di soleil non era un pentimento fatto con il cuore, quindi io non perdono.” CHE SCHIFO.#GFVIP — ipocondriaca (@ipocodriaca) October 1, 2021

“perdono tutti, chi mi ha bullizzato, chi mi ha molestata, ma soleil non la perdono” sono disgustato da queste parole #gfvip — davide♟ (@sadopatico) October 1, 2021

“Nella mia vita ho perdonato di tutto. Ho perdonato chi mi ha molestata, chi mi ha menata. Soleil no però non è pentita quindi non la perdono.” Che discorso cesso Clarissa, santoddio. Che imbarazzo.#GFvip pic.twitter.com/teXzpjD4SK — BagnoTrash (@bagnotrash) October 1, 2021

Clarissa Selassié e la strategia contro Soleil.

La settimana scorsa, prima della polemica sulla frase di Soleil, Clarissa Selassié ha messo in guardia sua sorella Jessica: “Non andare contro di lei davanti a tutti. Perché Soleil è più forte di noi in questo gioco. E lei ci sbatterà fuori se ci scontriamo con lei. Le persone qui fanno le amicone con lei, falla pure tu. Lo dico per te. Io non voglio uscire. Non diamo la soddisfazione alla gente che ci odia. Aspettiamo che sia lei a dimostrarsi per quello che è“.

Le sorelle però hanno iniziato ad esporsi quando Ainett Stephens, Raffaella Fico e Samy Youssef si sono schierati contro la Sorge.

