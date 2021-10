Clarissa Selassié ha un interesse sentimentale nei confronti di Gianmaria Antinolfi? A far sorgere il dubbio è stata Adriana Volpe durante il momento delle nomination.

Chiamata insieme a Sonia Bruganelli a scegliere una donna da rendere immune, Adriana Volpe ha fatto il nome delle principesse per salvaguardare la piccola Clarissa perché “secondo me in punta di piedi lei ci stupirà nelle settimane successive con Gianmaria“.

Clarissa Selassié ha però immediatamente smentito sottolineando come uno come Gianmaria Antinolfi non sia affatto il suo tipo.

“Lo vedo come un fratello, gli voglio bene, ha qualche anno in più di mio fratello e lo tratto come tale. A me piacciono più uomini, più sicuri di sé, è poco uomo per i miei gusti”.

Clarissa Selassié ha le idee chiare: quando ha rifiutato le scuse di Soleil

La Selassié sarà anche la più piccola della Casa, ma ha le idee piuttosto chiare. Un po’ come quando ha rifiutato le scuse di Soleil perché reputate poco sincere.

“Non sono mica scema, certo non mi faccio prendere in giuro da lei. Se poi altri le credono ok, ma io ho le idee chiare. […] Adesso che è stata resa immune nuovamente dobbiamo forse leccarle il c**o? […] Io ho perdonato di tutto, chi mi ha menato, chi mi ha praticamente molestato, insultato, io ho perdonato tutto dalla vita anche chi è stato razzista con me. Ma perché il perdono nasce quando c’è il pentimento dal cuore. Questa persona non era pentita dal cuore e quindi non la perdono. […] Nicola io so che a te Soleil piace, quindi cercherai sempre di vederla in positivo. Sappiamo che ti sta simpatica e non vuoi esporti”.