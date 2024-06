Clarissa piange a L’Acchiappatalenti: nessuno la sceglie e interviene Milly

Tra pennuti giganti, ventriloqui, acrobati e cantanti, ieri a L’Acchiappatalenti abbiamo visto anche Clarissa, una giovane ballerina napoletana. La bambina si è presentata agli acchiappatalenti e i giurati, raccontando della sua passione per la musica e la danza.

“Ciao a tutti, mi chiamo Clarissa, ho nove anni e vengo da Napoli. A me piace vestirmi di rosa come le mie Barbie. Ballo da quando avevo quattro anni e amo la danza. La mia famiglia è comporta da mamma, papà e mia sorella più grande. Mia sorella è molto buona e gentile, è lei che mi ha fatto nascere questa grande passione. Non mi fermo mai, perché quando parte la musica sento il bisogno di muovermi e incomincio a ballare. Quando salgo sul palco senza musica sono disperata, quando la musica inizia mi sento un animale da palco.

Clarissa scoppia a piangere e Milly Carlucci le fa una promessa.

Sabrina Salerno e Francesco Paolantoni hanno avuto pochi secondi per decidere se prendere o meno con loro l’artista che avevano davanti, ma alla fine non l’hanno scelta, sfoderando poi delle scuse poco credibili.

La Salerno ha cercato di giustificarsi: “Io non voglio più bambini. Perché ci sono rimasta così male la prima puntata che avevo un bambino e non mi avete votata. Così ho pensato che non voglio più i bimbi”. Paolantoni ha fatto lo stesso: “Ma io non l’ho presa perché l’ho lasciata a te. Poi sono napoletano come lei, altrimenti dicono che facciamo tutto tra napoletani“.

Wanda Nara è intervenuta per fare i complimenti alla concorrente: “Io ho visto la faccia della piccina quando nessuno di noi l’ha scelta. Io non potevo, ma loro due sì. Lei è rimasta malissimo e si vedeva dal faccino. Quasi piangendo ha comunque ballato, che bella grinta, hai una forza davvero incredibile“.

Vedendo Clarissa visibilmente delusa, Milly Carlucci le ha fatto una proposta: “Siccome lei è un talento. Vuoi venire ospite a Ballando? Allora ci vedremo a Ballando con le Stelle, ciao tesoro mio“. La piccola è scoppiata a piangere e poi ha accettato l’invito.