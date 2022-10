Clarissa Marchese è di nuovo incinta: l’annuncio social dell’ex Miss Italia

Dopo una sospetta e abbastanza lunga assenza dai social network, la modella e influencer Clarissa Marchese è finalmente tornata e lo ha fatto col botto. Lei e il suo compagno Federico Gregucci, hanno infatti svelato ai loro follower che sono in dolce attesa del loro secondo figlio. La prima, la piccola Arya, era nata a marzo del 2020 a Los Angeles.

Da anni formano ormai una coppia e milioni di persone li adorano. Si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne nel 2016 e da allora non si sono più separati.

Clarissa e Federico hanno vissuto per diversi anni a Los Angeles, dove nel 2019 si sono sposati e nel 2020, a marzo, hanno dato alla luce la loro prima figlia insieme, la piccola Arya.

Lei è una modella affermata, influencer seguitissima e vincitrice, nel 2014, della 75esima edizione di Miss Italia. Lui invece è un calciatore e allenatore, figlio dell’allenatore Angelo.

Oggi la piccola Arya, che spesso e volentieri compare nei post social della sua mamma e del suo papà, ha due anni e si sta preparando ad accogliere in casa un fratellino o una sorellina.

Ad annunciarlo ci hanno pensato gli stessi Clarissa Marchese e Federico Gregucci, che sui loro profili hanno pubblicato un bellissimo scatto di famiglia in cui il protagonista è il nuovo pancino che sta crescendo.

La modella ha voluto aspettare circa tre mesi prima di dare l’annuncio e il perché lo ha spiegato lei stessa nelle Instagram Stories:

Se la prima gravidanza è stata una passeggiata di salute, questa me ne sta levando dieci. Non me l’aspettavo, il mio unico termine di paragone era la gravidanza di Arya che è stata perfetta, mai nessun disturbo, niente, con questa gravidanza dal giorno uno ho iniziato a stare male e continuo purtroppo ad avere dei fastidi. Avete presente l’elenco dei fastidi della gravidanza, io li ho fatti tutti e quindi questi tre mesi sono stati particolarmente complicati.