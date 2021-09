Clarissa e Jessica al Grande Fratello Vip sono entrate con la corona da Principesse e ne usciranno con quella delle strateghe perché oggi pomeriggio, in un momento di relax sul divano, si sono esplicate delle strategie (pronunciate metà in inglese, metà in italiano) su come muoversi all’interno della Casa.

“Non metterti contro Soleil, è più forte di noi nel gioco“, ha dichiarato Clarissa nell’orecchio della sorella maggiore. L’allusione è al fatto che Jessica, il giorno prima, aveva manifestato dell’insofferenza nei confronti della Sorge colpevole di non lavare mai i piatti e di far poco in cucina.

“La odiano tutti“, ha risposto Jessica, “Sui social la odiano“. “Ci butterà fuori“, ha controbattuto Clarissa, “Fai come fa Manila, che fa l’amicona, falla pure tu. Aspetta che cominci lei, che si dimostri per ciò che è“.

“Ha già dimostrato ciò che è con Gianmaria“, ha continuato Jessica, “Lo sai che io non sono una leccac*lo, non lo sono mai stata. Domani [in diretta, ndr] lo dirò. Si è lamentata per la cottura dei broccoli, a me stanno sul c*zzo le persone che si lamentano ma non fanno nulla per migliorare“.

Jessica Hailé Selassié piena satura dell’atteggiamento di Soleil Sorge: prevedo extension saltare, Clarissa permettendo.