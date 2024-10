Clarissa Burt, chi è il gieffino per cui avrebbe perso la testa (e no, non è Clayton Norcross)

Clarissa Burt è stata la prima concorrente a essere eliminata dalla 18esima edizione del Grande Fratello e, di recente, ha condiviso i suoi pensieri in un’intervista esclusiva con il settimanale Chi. Durante la conversazione, ha rivelato che l’unico uomo della Casa per cui avrebbe potuto perdere la testa è Javier Martinez. La Burt ha descritto Javier come “dolce come Massimo Troisi”, carino, riservato, premuroso ed elegante, definendolo un “bel ragazzo” con tante qualità. Ha anche ironizzato sul fatto che, nonostante questa attrazione, si sente troppo grande per lui, proclamando: “Se avessi 30 anni di meno direi Javier”. Tuttavia, ha trovato piacevole il fatto che, nonostante la considerevole differenza d’età, i ragazzi della Casa la chiamassero “zia” invece di “nonna”, una conquista che ha apprezzato.

Riguardo a Clayton Norcross, Clarissa ha sottolineato che tra loro è nata un’amicizia, ma non c’era stato nulla di più. Ha descritto Clayton come il “classico americano”, un giovane biondo con gli occhi azzurri proveniente dalla California, affermando che è una persona in gamba e dolce. Tuttavia, ha anche evidenziato alcuni comportamenti bizzarri di Clayton, rivelando che aveva una grande passione per il cibo, tanto che mangiava più yogurt di quanto fosse giusto per il gruppo, il che ha disturbato gli altri concorrenti. Ha così paragonato il suo modo di fare a quello di Lorenzo, un altro concorrente noto per il suo modo di alzare la voce e creare scandalo.

L’intervista offre uno sguardo interessante alla vita nella Casa del Grande Fratello e ai rapporti tra i concorrenti, rivelando dinamiche sociali e comportamenti che suscitano sia sorrisi che polemiche. Clarissa, con il suo spirito e la sua autoironia, riesce a mostrare una parte più leggera e divertente della sua esperienza, contribuendo a rendere l’immagine della Casa meno seria e più vivace. La sua capacità di relazionarsi con i più giovani, nonostante l’età, e il suo sguardo sulla situazione evidenziano la sua personalità affascinante e aperta.