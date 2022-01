I suoi ex proprietari lo aveva gettato in strada come un sacco di spazzatura, ma Clarence aveva ancora tantissimo amore da dare

Nessun caso di abbandono ha delle giustificazioni valide per essere compiuto. Tanto più se ad essere abbandonato è un cucciolo dolcissimo, mansueto e amorevole. Clarence nella sua vita ha conosciuto solo la cattiveria umana, ma questo non ha spento assolutamente il suo amore verso gli altri e la sua voglia di benessere. Leggete di seguito cosa è capitato a questo tenero cagnolino.

In realtà Clarence una famiglia ce l’aveva, ma quelle persone non gli hanno mai voluto tutti il bene che lui meritava. Lo tenevano in cortile e non gli avevano mai fatto conoscere il calore delle mura domestiche.

Dopo qualche tempo, addirittura, lo hanno portato nel parcheggio di un supermercato della città e lo hanno abbandonato, senza curarsi di quale triste destino lo aspettava.

Nelle settimane successive il cagnolino ha vissuto di espedienti ed ha legato con un pastore tedesco ed un chihuahua randagi che vagavano in quella zona.

Un giorno, gli operatori del canile pubblico lo hanno catturato, portato nella loro struttura e poi hanno contattato i suoi ex proprietari. Quelle persone però si sono rifiutate di riaccoglierlo in casa, e quindi hanno inserito il cucciolo nella lista per l’eutanasia.

Poco prima che accadesse l’irreparabile, però, i volontari del rifugio Hounds in Pounds del New Jersey hanno conosciuto la sua storia e sono subito andati a salvarlo.

La nuova vita di Clarence

Il cucciolo era sporco e magro, ma i suoi occhi brillanti raccontavano che aveva ancora molto da dare in vita. Convinzione che è diventata certezza quando, dopo alcuni giorni, Clarence ha fatto uscire tutto il suo carattere amorevole e dolce verso tutti quanti.

Non importava che fossero animali o volontari, lui voleva solo coccole da chiunque. Le foto scattate dai volontari, che immortalano il cagnolino dare abbracci a profusione, raccontano tutto del suo essere.

Nel giro di poche settimane le condizioni di salute di Clarence sono migliorate al punto da poterlo inserire nella lista delle adozioni.

I volontari hanno raccontato la sua storia e pubblicato le sue foto su internet, ricevendo decine di richieste in pochissimo tempo.

Dopo averle valutate tutte, gli stessi angeli dell’associazione hanno selezionato la famiglia che sembrava ideale per quel peloso e lo hanno accompagnato verso la sua nuova, fantastica vita.