Clara Soccini pubblica il nuovo singolo, Matteo Paolillo svela se rosica

Clara Soccini dopo il successo di Origami All’Alba ha pubblicato il nuovo singolo, Cicatrice, realizzato “di getto come uno sfogo personale in una giornata emotivamente complessa in cui mi sono trovata a pensare più intensamente del solito al mio passato“, ha scritto su Instagram.

Per la produzione del video Clara Soccini ha chiamato anche Domenico Cuomo, il celebre Cardiotrap di Mare Fuori. Una scelta non casuale, dato che nella serie il personaggio interpretato da Clara ruba il singolo proprio a lui e lo pubblica a sua insaputa.

Un gesto che vuole mettere a tacere tutte quelle malelingue che – confondendo la realtà dalla finzione – hanno creduto che fra Domenico Cuomo e Clara Soccini ci fossero delle incomprensioni.



In questi giorni Matteo Paolillo è stato ospite a Muschio Selvaggio di Fedez dove ha parlato – indirettamente di Clara – svelando di non rosicare affatto.

“No, no, non mi fa rodere [che le mie canzoni vengano cantante da altri, ndr] Io ci tengo a cantare le mie canzoni, non è che voglio fare il ghost writer nella vita, però è bello contribuire musicalmente alla serie. La produzione e il regista hanno sempre avuto molta fiducia nel nostro contributo musicale. Riconoscono anche che ‘O Mar For abbia cambiato la serie in qualche modo. Essendoci personaggi che cantano nella serie sono felice di aver fatto canzoni per loro. Il mio personaggio purtroppo non canta”.