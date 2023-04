Clara Soccini, la verità dietro la canzone Origami All’Alba. Lei sbotta: “Non l’ho rubata!”

Clara Soccini domani sera sarà ospite alla quinta puntata del serale di Amici per cantare Origami All’Alba, il suo singolo più famoso nato grazie alla sua partecipazione alla serie Mare Fuori.

Nella fiction della Rai, infatti, Clara Soccini interpreta la trapper Giulia, nota ai più con lo pseudonimo di Crazy J. La ragazza arriva all’IPM di Napoli per aver investito un ciclista dopo essersi messa alla guida di una macchina rubata. Nell’istituto penitenziario conosce un altro cantante, il giovanissimo Cardiotrap, intento a incidere il brano Vincere Per Perdere. Il brano viene successivamente rubato da un’etichetta discografica locale e fatto incidere a Crazy J cambiandogli titolo: da Vincere Per Perdere a Origami All’Alba.

Il pezzo, oggettivamente radiofonico, ha avuto così successo che Clara Soccini ha deciso di metterlo su iTunes e Spotify e in poche settimane è arrivato a conquistare il disco di platino.

Le due versioni diverse

C’è però una “verità” dietro questo brano che su Spotify esiste in due versioni un po’ diverse fra loro. C’è Origami All’Alba cantata da Matteo Paolillo [che in Mare Fuori interpreta Edoardo Conte, ndr] e Origami All’Alba cantata da Clara Soccini. A spiegare perché è stata proprio lei con un video su TikTok,

“Questa canzone nella serie Mare Fuori si intitola Vincere Per Perdere, è la versione iniziale di Cardiotrap ed è stata scritta da Matteo Paolillo. Quando mi è stato proposto il mio personaggio, essendo che nasco come musicista e cantante, ho voluto io scrivere le mie canzoni per il mio personaggio, ovviamente senza togliere nulla a Matteo Paolillo. Quindi sono andata in studio con Matteo e Lollo Flow, che è il ragazzo che fa le strumentali a Matteo e abbiamo inciso la canzone mia, Origami All’Alba, partendo dal tema musicale di Vincere Per Perdere“.

Clara Soccini: “Non ho rubato la canzone a Matteo Paolillo, sono due canzoni diverse”.

Sulla base della canzone, Clara Soccini ha scritto ulteriori barre e nuove linee melodiche.

“Ho scritto nuove linee melodiche nel testo e tutto il resto e l’ho adattata per Crazy J. Quindi nella realtà, quella di Cardiotrap iniziale l’ha scritta Matteo, quella del decimo episodio l’ho scritta io con Matteo, per il mio personaggio. Ovviamente questa è la realtà, poi nella serie è tutta un’altra storia!”.

La versione iniziale della canzone, Vincere Per Perdere, è stata incisa successivamente anche da Matteo Paolillo e pubblicata con lo stesso titolo Origami All’Alba, anche se, come già spiegato, testo e melodie sono un po’ diverse.

Matteo Poalillo: Origami All’Alba

Clara Soccini: Origami All’Alba



Quale versione preferite?