Clara partecipa a Sanremo con “Diamanti Grezzi”

Clara è inarrestabile: dopo “Mare Fuori” e la vittoria a Sanremo Giovani 2023, quest’anno debutta nella categoria Big del Festival.

Dopo aver interpretato il ruolo di Crazy J nell’acclamata serie Rai “Mare Fuori” e dopo aver vinto Sanremo Giovani nel 2023, quest’anno Clara parteciperà al Festival nella categoria Big con il suo singolo “Diamanti Grezzi“. Il pezzo sarà incluso nel suo primo album in studio, in uscita il 16 febbraio.

“Diamanti Grezzi”: cosa ha ispirato la canzone

In un’intervista rilasciata per Billboard Italia Clara Soccini, nota semplicemente come Clara, ha raccontato così la nascita del pezzo che porterà sul palco del Teatro Ariston: “Sono partita dal titolo, cosa che non faccio mai. Avevo la necessità di raccontare che è sbagliato farsi ossessionare dalla perfezione. I difetti e le insicurezze sono la cosa più figa. Penso che i diamanti grezzi siano molto più belli perché possono sempre migliorare.“

Durante la serata delle cover la cantante e attrice duetterà con Ivana Spagna sulle note di “Il cerchio della vita“, brano tratto dalla colonna sonora de “Il Re Leone”: “Sono molto legata a lei e a quella canzone perché racchiude tutte i temi di cui parlo nei miei brani. Mi ricorda me da piccola che cantavo con il biberon in mano, senza realmente comprenderne il significato. La cosa bella dell’arte è che si matura con essa. Ho scelto di esibirmi con Il coro di voci bianche poiché ritengo che rappresenti l’altra faccia della medaglia: da un lato l’infanzia, dall’altro Ivana Spagna, ovvero quello che vorrei diventare“.

Clara: il suo primo album in studio

La cantante e attrice ha in serbo per il suo pubblico altre sorprese, oltre alla partecipazione a Sanremo: il 16 febbraio uscirà infatti “PRIMO“, il suo primo album, mentre il 1 febbraio uscirà la quarta stagione di “Mare Fuori” in cui lei sarà presente, sempre nel ruolo di Crazy J.

Parlando del suo disco di prossima pubblicazione, Clara ha dichiarato: ” Penso che in ogni lavoro e in ogni passione bisogna meritarsi i traguardi. Dopo il 2023 ho capito che era arrivato il momento giusto e che ero pronta per questo passo. Il disco farà ballare e vi terrà compagnia quando piangerete. In fin dei conti ci sono io dentro, la me stessa che ride e piange nello stesso giorno“.