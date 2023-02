Clara, Origami all’alba: il significato del testo della nuova canzone tratta dalla nuova stagione della serie Mare fuori.

Il successo di Mare fuori 3 continua dentro e fuori dal piccolo schermo, grazie anche al contributo musicale fornito da molti protagonisti. Dopo i successi di Matteo Paolillo e Lolloflow, a scalare le classifiche è stata anche Clara, che ha debuttato in top 5 su Spotify Italia con Origami all’alba, una canzone entrata nel cuore non solo dei fan della serie. Scopriamo insieme il significato di questo nuovo grandissimo singolo.

Clara lancia il singolo Origami all’alba

Il successo di Clara non si ferma in alcun modo. La giovane protagonista della serie televisiva italiana più amata degli ultimi anni, ha già superato i 2,4 milioni di stream in poche ore. Un traguardo pazzesco, che rende merito alla formula trovata da una serie tv in grado di dare spazio ad alcuni dei talenti più promettenti anche della nostra musica.

Clara

Prodotta da Lolloflow e scritta in collaborazione proprio con Matteo Paolillo, il brano di Clara aveva iniziato a riscuotere successo già prima della sua pubblicazione, raccogliendo oltre 60mila condivisioni su TikTok, piattaforma molto utilizzata anche dai giovani protagonisti della serie televisiva disponibile su RaiPlay.

Il significato di Origami all’alba

Clara Soccini, classe 1999, nativa di Varese, è diventata famosa nel mondo della musica con il nome d’arte di Clara, mentre nella serie tv si è fatta conoscere per la sua recitazione nei panni di Giulia, ossia di Crazy J.

Ma di cosa parla la sua Origami all’alba? Canzone perfettamente inserita nel contesto della serie televisiva, è un brano che racconta la fine voluta, ma comunque molto sofferta, di una relazione d’amore che non poteva più andare avanti. Una decisione necessaria per cercare di preservare il buono della persona che si ama. Una tematica forte che ha reso il brano universale, permettendogli di entrare nel cuore anche di tantissimi fan che non hanno mai visto la serie televisiva.

Di seguito il video con il testo di Origami all’alba: