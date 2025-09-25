Clara Jaione e la musica italiana che non si dimentica

Il 25 settembre è un giorno significativo per la musica italiana, poiché segna la nascita di Clara Jaione, una delle voci storiche ma spesso dimenticate, scomparsa nel 2011. Clara, originaria di Roma, iniziò la sua carriera musicale al concorso per nuovi cantanti di Radio Roma, dove venne scelta da Cinico Angelini per la sua orchestra. Dal 1948 al 1953, lavorò in radio con Armando Fragna, il quale scrisse per lei una serie di brani vivaci che si adattavano perfettamente al suo stile. Tra i suoi successi più apprezzati ci sono le canzoni “Alle Terme di Caracalla”, “Arrivano i nostri” e “I pompieri di Viggiù”, che la resero molto amata dal pubblico.

Nel 1955, Clara partecipò al Festival di Sanremo con i brani “Era un omino” e “Zucchero e pepe”. Dopo quella esperienza, decise di interrompere la sua carriera musicale, tornando però alla ribalta grazie a Paolo Limiti, che la invitò come ospite nelle sue trasmissioni. Uno dei brani che desideriamo ricordare è “I cadetti di Guascogna”, scritto nel 1949 da Larici e Rastelli, su musica di Armando Fragna. Questo pezzo rappresentava un’epoca di ritorno alla pace e celebrava la speranza di non rivivere gli orrori della guerra. “I cadetti di Guascogna”, incarna un messaggio di unità e serenità, evidenziato dalla vivace alternanza tra la voce di Clara e le parti strumentali.

Inoltre, nel 1950, il brano ispirò un film leggero con Walter Chiari e Ugo Tognazzi, segnando un importante momento nel panorama cinematografico italiano.