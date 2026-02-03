Clara Isabel, la figlia di Ignazio e Cecilia, a chi assomiglia?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez vivono un momento di grande felicità: sono diventati genitori per la prima volta il 15 ottobre, accogliendo la loro tanto attesa figlia, Clara Isabel. La piccola cresce rapidamente e inizia a somigliare ai familiari. Cecilia ha raccontato che Clara, affettuosamente chiamata ‘Clarita’, presenta forti somiglianze con il nonno materno, Gustavo Rodriguez, secondo quanto affermato dalla madre di Ignazio.

La questione della somiglianza è stata alimentata da Cecilia, che ha condiviso sui social una vecchia foto in bianco e nero di Gustavo da bambino, sottolineando che anche lei somiglia molto a suo padre. Ha altresì svelato che la suocera è stata la prima a notare questa somiglianza, definendo Clara “identica” a Gustavo. Questo dimostra quanto siano unite le famiglie Rodriguez e Moser, che si sono incontrate diverse volte dal loro matrimonio, trascorrendo momenti piacevoli insieme.

Cecilia ha continuato a descrivere le caratteristiche della figlia, affermando che ha alcuni tratti del padre, ma anche il suo occhio, anche se più allungato come quello di Ignazio. Ha accennato a una somiglianza particolare con lei da bambina, chiudendo la discussione con un commento affettuoso.

Cecilia e Ignazio stanno insieme dal 2017, dopo essersi conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip. All’epoca, Cecilia era fidanzata con Francesco Monte, ma decise di interrompere la relazione in diretta, dichiarando di essersi innamorata di Ignazio. Da quel momento, la loro storia d’amore si è intensificata, culminando nel matrimonio e nella nascita di Clara, dopo un lungo desiderio di diventare genitori.