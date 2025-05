CLARA: il nuovo singolo con FEDEZ e il Tour Estivo 2025

Doppia novità per Clara: il Summer Tour 2025 e il nuovo singolo “Scelte stupide”, in collaborazione con Fedez. Il tour partirà il 10 maggio da Melilli (SR) e percorrerà tutta Italia, offrendo l’opportunità di ascoltare sia i suoi successi che i nuovi brani, incluso il singolo.

“Scelte stupide” è una canzone dalle sonorità cupe che esplora le emozioni di un rapporto finito, ma con sentimenti ancora vivi. Il brano mette in luce le contraddizioni di una relazione in fase di rottura, evidenziando una fragilità profonda. La collaborazione tra Fedez e Clara unisce pop e intimità, promettendo una hit per l’estate 2025.

Il Summer Tour sarà ricco di concerti emozionanti in diverse città. Le date includono:

– 10 maggio a Melilli (SR)

– 2 giugno a Formia (LT)

– 14 giugno a Riese Pio X (TV)

– 21 giugno a Cesenatico (FC)

– 23 giugno a Civitella Roveto (AQ)

– 17 luglio a Gioia Tauro (RC)

– 19 luglio a Pratovecchio Stia (AR)

– 8 agosto a Tortoreto Lido (TE)

– 11 agosto a Cerenzia (KR)

– 12 agosto a Roggiano Gravina (CS)

– 15 agosto a Sauze d’Oulx (TO)

– 8 settembre a Siderno (RC)

– 28 novembre a Roma

– 30 novembre a Milano

I fan potranno godere della sua presenza scenica e della sua voce in concerti indimenticabili. I biglietti sono disponibili online.