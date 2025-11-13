Clara e il gossip: la verità sul pranzo con Bocelli in Italia

Clara si racconta nuovamente, rivelando i suoi successi e le sfide legate al crescente interesse del pubblico. In un’intervista con Alessandro Cattelan, la cantante ha condiviso come affronta la visibilità e il gossip, raccontando anche un aneddoto che evidenzia il suo carattere: un pranzo a casa di Andrea Bocelli insieme a Bryan May.

Clara sta vivendo un periodo di grande crescita: dopo aver partecipato a due edizioni di Sanremo, la sua popolarità è in continua ascesa. Parlando nel podcast “Supernova”, ha spiegato che, sebbene sia soddisfatta del suo lavoro, trova difficile accettare l’idea di essere costantemente osservata e giudicata. Nonostante ciò, non riesce a staccarsi completamente dai commenti sui social media, e a volte risponde, consapevole che l’esposizione fa parte della sua carriera.

Il gossip per lei non è un problema, purché sia veritiero. Ha raccontato di un episodio estivo in cui l’ha toccata una notizia infondata su un presunto flirt con Fedez. Anche se entrambi hanno riso della situazione e l’hanno smentita, il dispiacere resta, specialmente per le persone a lei care che potrebbero soffrire per queste dicerie.

Uno degli episodi più memorabili che ha condiviso è stato il pranzo a casa di Andrea Bocelli. Dopo aver cantato con lui, si è ritrovata sorpresa dall’invito a pranzo, trovandosi accanto a Bryan May. In quel contesto, ha anche commesso una piccola gaffe, riconoscendo, con il sorriso, di non aver portato nulla da offrire.