Clara e Fedez: Verità su Amicizia e Gossip al Festival

Durante il Taormina Film Festival, Clara ha ricevuto un riconoscimento e ha discusso del suo rapporto con Fedez, a fronte di recenti speculazioni su una possibile liaison tra i due. Fedez non ha mai commentato le voci, ma Clara ha smentito un presunto bacio pubblicato su Chi, definendolo “invenzioni” e attaccando il modo in cui vengono presentate le foto.

Le critiche del pubblico sono emerse anche in occasione di una diretta social, dove uno scambio di sguardi tra i due ha alimentato le supposizioni. Ora, Clara sottolinea il forte legame di amicizia e stima con Fedez, risalente alla loro partecipazione a Sanremo con i brani “Febbre” e “Battito”.

“Il gossip fa parte del gioco”, ha affermato la cantante. La loro collaborazione musicale, “Scelte Stupide”, è nata in seguito a un messaggio di Fedez, che le ha proposto di lavorare insieme su una nuova canzone. Clara ha concluso evidenziando l’affetto che nutre per Fedez e ha espresso entusiasmo per l’estate che li attende.

Fonte: serial.everyeye.it