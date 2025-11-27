10 C
Clara e Fedez, la verità sul gossip

La cantante Clara, 26enne, ha rilasciato un’intervista al settimanale F in cui svela il retroscena su uno dei gossip che l’ha vista coinvolta. Clara e il rapper Fedez erano stati fatti passare come una nuova coppia dello showbiz nazionale, ma la verità era diversa. La cantante spiega che era la prima volta che si trovava in una situazione del genere e che lei e Fedez avevano smentito subito le voci e ci avevano riso sopra.

Clara afferma di non credere facilmente nell’amore e di avere difficoltà a fidarsi al 100% di qualcuno. Tuttavia, ammette di essere una sognatrice e di volere un amore vero con complicità. La cantante ha vissuto un’esperienza del genere con il suo ex fidanzato Jacopo Neri, una storia finita ma che ha lasciato un segno grande. Clara racconta che la loro storia era stata importante e che insieme avevano costruito un amore equilibrato e rispettoso. Prima di lui, Clara tendeva a schivare le storie d’amore, ma con Jacopo aveva trovato qualcosa di diverso. La cantante ammette di avere ancora problemi di fiducia e di non sapere se esista realmente l’amore.

