clamoroso rifiuto della super Vip per Milly Carlucci

L’apprezzata ed amata conduttrice della televisione italiana, Milly Carlucci, avrebbe ricevuto un importante rifiuto per quanto concerne la partecipazione di una super vip alla sua storica trasmissione “Ballando con le stelle”.

Il personaggio famoso, sulla cui presenza la noto conduttrice aveva sperato a lungo, avrebbe di fatto declinato l’invito presentatole dalla Carlucci e non sarà dunque protagonista su Rai1. Una partecipazione su cui la padrona di casa contava parecchio al fine di rendere l’atmosfera della trasmissione frizzante e super elettrizzante, due ingrediente che non guastano mai in un programma televisivo.

Milly Carlucci si è arresa: la super vip non ha accettato il suo invito a Ballando con le stelle

Speranze infrante per la nota conduttrice del programma televisivo “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci, che ha visto tramontare definitivamente la possibilità di poter avere trai i suoi partecipanti al programma un nome davvero degno di nota e di interesse pubblico.

La famosa vip in questione ha fatto molto parlare di sé in questi ultimi mesi. Svariate le problematiche che l’hanno travolta nel suo recente passato, sia private che professionali, problematiche che l’hanno di fatto spinta a rifiutare l’invito avanzatole da Milly Carlucci.

Ecco chi è la super vip che ha rifiutato l’invito a partecipare a Ballando con le stelle

Il sito informativo Dagospia ha rivelato in anteprima l’indiscrezione inerente al rifiuto di partecipare al programma Ballando con le stelle da parte di questa super vip.

A dire di no a Milly Carlucci sarebbe stata l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Sull’onda delle polemiche da diversi mesi, la nota influencer avrebbe preferito declinare l’invito della conduttrice.

Alcune persone vicine alla Ferragni, avrebbero rivelato che Chiara Ferragni non abbia intenzione di partecipare alla trasmissione, senza però spiegare le motivazioni alla base di queste decisione.

Intanto, da ambo le parti vige il massimo riserbo circa quest’indiscrezione che, nel caso, sarà presto smentita o confermata dalle dirette interessate.