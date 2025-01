Clamoroso errore nella seconda stagione di Squid Game, il video

Proprio come nel 2021 con la prima stagione, anche la seconda stagione di Squid Game sta facendo registrare record su record su Netflix. Nei suoi primi tre giorni, ha totalizzato 68 milioni di visualizzazioni, diventando la settima serie più vista di sempre sulla piattaforma. Nonostante il grandissimo successo, gli spettatori hanno notato un clamoroso errore in uno degli episodi. In una scena cruciale, durante una rivolta in cui i giocatori cercano di prendere il controllo dalla struttura, compare un cameraman, un dettaglio così evidente che molti credono non possa essere sfuggito al regista. Questo momento è diventato virale sui social, in particolare su TikTok e Twitter, dove ha accumulato centinaia di migliaia di “like”.

L’emergere di questo errore ha dato vita a teorie fantasiose tra i fan. Alcuni sostengono che il cameraman possa essere un personaggio inserito nel racconto, mandato dal Front Man per registrare la rivolta.

Il regista ha parlato del processo di realizzazione della seconda stagione, sottolineando che è stata complessa e accompagnata da parecchia pressione, data l’attesa del pubblico. A differenza della prima stagione, in cui non aveva pianificato un seguito, aveva già in mente una continuazione della storia, focalizzandosi sul protagonista Gi-hun, che torna nei giochi per porre fine al ciclo violento. Ha spiegato come la percezione del personaggio cambi tra il primo e il secondo capitolo, e come il cast sia quasi completamente diverso, rendendo strano tornare sul set.

Il regista ha accennato anche alla terza stagione, che è quasi completata nella fase di montaggio, dichiarando che potrebbe essere l’ultima. Ha affermato che non è possibile reinventare una storia sul gioco mortale per un numero infinito di volte e ha avvertito che continuare solo per ragioni commerciali sarebbe un clamoroso errore. Con questa premessa, il regista intende chiudere il ciclo narrativo in modo soddisfacente per il pubblico.