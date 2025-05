“Clamoroso: A Solemn 22:48 di Venerdì 23 Maggio 2025, Una Città Riconquista il Trono d’Italia! Non Crederai ai Tuoi Occhi!”

🔥 Offerte Amazon a tempo limitato

Nella serata del 23 maggio 2025, il Napoli ha conquistato il titolo di campione di Serie A, tornando sul tetto d’Italia per la quarta volta nella sua storia. Sotto la guida di Luciano Spalletti, dopo un anno di transizione che lo ha visto scivolare a metà classifica, il club ha trionfato all’ultima giornata, battendo il Cagliari 2-0. La vittoria è stata particolarmente significativa, considerando il serrato duello con l’Inter, già finalista della Champions League.

Nonostante gli infortuni abbiano colpito la squadra, il Napoli ha saputo mantenere alta la determinazione, sostituendo l’assenza di Khvicha Kvaratskhelia, trasferitosi al Paris Saint Germain a gennaio, con il contributo di una squadra coesa. Capitano è stato Giovanni Di Lorenzo, insieme ai nuovi arrivati Lukaku e McTominay, già decisivi nella vittoria finale.

Mentre l’Inter si imponeva per 2-0 a Como, la gioia napoletana è esplosa al triplice fischio, dando il via ai festeggiamenti in città. Questo successo, inatteso dopo la stagione precedente, segna un nuovo capitolo nella storia del Napoli, che arricchisce così la propria bacheca con un altro scudetto.

Con il motto precedente di “Ricomincio da 3” ora un ricordo, la città è pronta a celebrare un trionfo che rimarrà impresso nella memoria collettiva dei napoletani: 4 ever.

