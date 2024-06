clamorosa svolta nella sua vita 

Grande svolta in arrivo per Roberta Di Padua: ecco che cosa ha confessato la dama di Uomini e Donne

Uno dei volti più amati di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, ha deciso di prendere in mano la situazione e parlare così di una questione che la tocca in prima persona. A quanto pare si tratta di una confessione sulla quale la donna ha posto la sua attenzione a lungo, ma che ora ha deciso di rivelare a tutti.

Roberta Di Padua

Ecco che cosa ha detto la bellissima dama.

Roberta Di Padua torna a parlare sui social

Chi ama la trasmissione tv Uomini e Donne è a conoscenza di tutte le dinamiche che vengono a crearsi in questo show di fama nazionale. Ad alimentare il tutto i personaggi che giorno dopo giorno impariamo a conoscere. Tra le dame del programma risplende sicuramente Roberta Di Padua.

Roberta Di Padua

La donna di Pontecorvo ha lasciato un grande segno nel programma non solo per la sua bellezza e le storie finite male, ma anche per la personalità dimostrata in tutto questo tempo. Qualche mese fa la dama ha deciso di lasciare il programma con il cavaliere Alessandro Vicinanza, con il quale ha iniziato una bellissima love story.

Più volte si è parlato di una crisi tra i due e in alcuni casi perfino della loro rottura inaspettata. I due, però, non hanno mai sprecato del tempo e delle parole per smentire o confermare tale verità, o almeno questo fino ad ora. Pare infatti che Roberta abbia deciso di fare una grande confessione ai suoi followers.

La rivelazione di Roberta lascia di stucco i fan

Roberta Di Padua ha deciso di parlare in prima persona di un argomento che la tocca da vicino e che potrebbe avere a che fare con il suo futuro sotto diversi punti di vista. La dama ha parlato di come le cose vadano davvero molto bene con il compagno Alessandro e di come la crisi non abbia mai fatto capolino nel loro rapporto.

Roberta e Alessandro

Ha poi deciso di sganciare una vera e propria bomba. Roberta ha infatti parlato di un importantissimo progetto che potrebbe toccare la sua vita professionale in un futuro non troppo lontano. La donna ha confessato di voler fare un vero e proprio passo in avanti sotto il profilo lavorativo. Sappiamo infatti che nella vita è una segretaria politica e che forse, prossimamente, potrebbe decidere di candidarsi per un lavoro ancora più importante. Chissà di che cosa si tratta!