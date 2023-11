Clamorosa litigata tra due famose conduttrici: “Volate parole grosse”

Come ogni settimana Giuseppe Candela è tornato su Dagospia con la sua rubrica di indovinelli. Stando a quello che il giornalista ha svelato sul noto portale, ci sarebbe state una clamorosa litigata tra due conduttrici molto note. Nessun nome, ma sembra che tra le due donne siano volate parole grosse dietro le quinte. Di chi potrebbe trattarsi?



La clamorosa litigata tra due conduttrici famose: l’indovinello su Dagospia.

“Lite tra due conduttrici molto note. Sono volate parole grosse tra due conduttrici molto note. Le due signore sono state protagoniste di una clamorosa litigata di cui si chiacchiera molto. Cosa è successo e soprattutto chi sono?”

I guadagni di Pino Insegno.

Non solo la catfight tra le conduttrici, Candela ha anche parlato dei guadagni di Pino Insegno dopo il suo tanto chiacchierato ritorno in Rai (presto però il suo Mercante in Fiera chiuderà i battenti).

“Ecco quanto guadagna davvero Pino Insegno. Il quotidiano “Domani” qualche settimana fa ha fatto i conti in tasca a Pino Insegno svelando l’esistenza di un contratto biennale con compenso intorno al milione di euro. In realtà, stando alle nostre fonti, la cifra incassata dal conduttore meloniano sarebbe ancora più elevata: 1.200.000 euro per due anni”.

